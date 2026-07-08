Perfumy na lato 2026. Letni powiew świeżości

Donna, czyli lato w kwiatowym wydaniu

Latem coraz częściej wybieramy kwiatowe kompozycje, które w ciepłe dni pozostają lekkie, ale nadal nie są tak oczywiste. Właśnie taka jest Donna. Fiołek i delikatna nuta waty cukrowej nadają jej świeżość, a jaśmin, paczula i brzoskwinia sprawiają, że zapach z każdą chwilą staje się bardziej miękki i otulający. Zapach ten można porównać do letniego wieczoru, kiedy upał już powoli ustępuje, a w powietrzu unosi się zapach kwiatów i dojrzałych owoców. To właśnie ten moment, kiedy dzień zwalnia, a wszystko wydaję się spokojniejsze. Donna idealnie oddaje ten nastrój jest subtelna, ale pozostaje w pamięci jeszcze na długo po zachodzie słońca.

Nuty zapachowe Donna

Nuta głowy: fiołek, wata cukrowa

Nuta serca: jaśmin, paczula, brzoskwinia, benzoes

Nuta bazy: piżmo, kawa, tuberoza, drzewo sandałowe

Autor: Donna/ Materiały prasowe

Uomo: świeżość z charakterem

W męskich zapachach na lato liczy się nie tylko lekkość, ale również wyrazistość. Uomo to zapach, który łączy oba te elementy, pokazując, że lekka kompozycja może mieć wyrazisty charakter. Cytryna i bylica nadają mu świeżość, natomiast róża, żywica labdanum oraz drzewo cedrowe wprowadzają elegancki, drzewny aromat. Takie połączenie sprawia, że zapach zmienia się wraz z upływem czasu, nie tracąc przy tym swojej lekkości. Całość płynnie przechodzi w zamsz, ambrę i mech które pozostawiają ciepły, drzewny ślad. a także stopniowo nabiera bardziej wyrazistego akcentu. To właśnie takie połączenie coraz częściej pojawia się w letnich męskich perfumach.

Nuty zapachowe Uomo

Nuta głowy: bylica, cytryna

Nuta serca: róża, żywica labdanum, drewno cedrowe

Nuta bazy: zamsz, ambra, mech

Autor: Uomo/ Materiały prasowe