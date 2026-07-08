Wakacje pod ochroną: przewodnik po SPFach na lato

SPF do twarzy – Delikatna ochrona dla wymagającej cery

Skóra twarzy jest znacznie cieńsza i bardziej wrażliwa niż skóra na ciele, dlatego wymaga szczególnej uwagi. Wybierając krem z filtrem do twarzy, postaw na wysoki SPF (minimum 30, a najlepiej 50+), który zapewni szerokie spektrum ochrony przed promieniami UVA i UVB. Szukaj produktów o lekkiej, nietłustej formule, które nie zapychają porów i są odpowiednie pod makijaż. Wiele z nich zawiera dodatkowe składniki nawilżające i antyoksydacyjne, które wspierają kondycję skóry.

KIEHL’S BETTER SCREEN™ UV SERUM

Lekkie serum z filtrem SPF50 oraz frakcjami peptydów kolagenowych zostało specjalnie opracowane, aby chronić przed promieniowaniem słonecznym i widocznie korygować wczesne oznaki starzenia, spowodowane między innymi zbyt intensywną ekspozycją na słońce w przeszłości. Nasze serum o niewidocznym wykończeniu nadaje skórze zdrowy blask oraz wyraźnie poprawia jej koloryt i teksturę.

Autor: Kiehl’s / Materiały prasowe

PIXI On-the-Glow SHIELD - Nawilżający sztyft z filtrem przeciwsłonecznym

Krem z filtrem przeciwsłonecznym o szerokim spektrum działania On-the-Glow SHIELD SPF 50 zapewnia doskonałą ochronę – teraz dostępny w zestawie 3 sztuk. To Twój lekki i intensywnie nawilżający niezbędnik, który chroni naturalny blask i pielęgnuje skórę – do stosowania na co dzień, gdziekolwiek jesteś. Pomyśl o nim jak o swoim kompleksowym strażniku blasku: to połączenie pielęgnacji i ochrony przeciwsłonecznej w jednym eleganckim produkcie, który z przyjemnością będziesz nakładać każdego dnia. Wreszcie dostępna jest ochrona przeciwsłoneczna, która kocha Twoją skórę tak samo, jak Ty kochasz swój blask.

Autor: PIXI/ Materiały prasowe

SPF do ciała – Kompleksowa tarcza dla całego ciała

Ochrona skóry ciała jest równie ważna, zwłaszcza gdy spędzasz wiele godzin na słońcu. Wybieraj produkty o wysokim SPF, które są wodoodporne, jeśli planujesz kąpiele. Dostępne są w różnych formach: od tradycyjnych balsamów i kremów, przez lekkie mleczka, aż po wygodne spraye, które ułatwiają aplikację na trudno dostępne miejsca. Pamiętaj o obfitym nakładaniu i regularnym powtarzaniu aplikacji co 2-3 godziny, a także po każdym wyjściu z wody czy intensywnym poceniu się.

Caudalie Vinosun Protect Spray o bardzo wysokiej ochronie SPF 50

Spray zapewnia bardzo wysoką ochronę przed promieniowaniem UVA (odpowiedzialnym m.in. za starzenie skóry) i UVB (powodującym oparzenia). Dodatkowo technologia CollagenSkinProtect™ wspiera działanie przeciwutleniające oraz pomaga chronić skórę przed światłem niebieskim i promieniowaniem podczerwonym. Skóra pozostaje nawilżona i odżywiona, z niewidocznym wykończeniem – bez białych śladów i bez tłustej warstwy. W badaniach satysfakcji 100% użytkowniczek potwierdziło odżywienie skóry, niewidoczne wykończenie, brak tłustej warstwy oraz natychmiastowe działanie łagodzące.

Autor: Caudalie/ Materiały prasowe

RITUALS The Ritual of Karma - Pianka z filtrem spf 50

Zadbaj o ochronę skóry, stosując piankę z filtrem przeciwsłonecznym SPF 50 z The Ritual of Karma – jej lekka formuła zapewnia niewidoczną i skuteczną ochronę przed promieniami UVA i UVB. Szybko się wchłania, pozostawiając skórę miękką i delikatnie pachnącą białą herbatą i kwiatem lotosu. Choć jest lekka w dotyku, zapewnia taki sam wysoki poziom ochrony jak tradycyjny filtr przeciwsłoneczny. Wodoodporna formuła. Zawiera Hydra-Boost Complex, który nawilża i odżywia.

Autor: Rituals/ Materiały prasowe

SPF brązujący – Opalenizna i ochrona w jednym

Dla tych, którzy pragną szybko uzyskać złocisty odcień skóry, ale nie chcą rezygnować z ochrony, idealnym rozwiązaniem są filtry SPF z efektem brązującym. Produkty te zazwyczaj zawierają samoopalacz (DHA), który stopniowo nadaje skórze opaleniznę, jednocześnie oferując ochronę przeciwsłoneczną. To świetna opcja, aby cieszyć się pięknym kolorem bez konieczności długotrwałej ekspozycji na słońce. Pamiętaj, aby aplikować je równomiernie, aby uniknąć smug.

Embryolisse Krem-Żel Rozświetlająco-Brązujący Bronze Glow SPF30

To wielofunkcyjny produkt, który łączy pielęgnację, ochronę przeciwsłoneczną i efekt skóry muśniętej słońcem. Lekka kremowo-żelowa formuła natychmiast rozświetla cerę, intensywnie nawilża oraz subtelnie ociepla jej koloryt, zapewniając zdrowy, promienny wygląd bez efektu samoopalacza.

Produkt doskonale wtapia się w skórę twarzy, szyi, dekoltu i ramion, a efekt Bronze Glow można stopniować w zależności od ilości aplikowanego produktu.

Autor: Embryolisse / Materiały prasowe

Kremy BB z SPF – Codzienna ochrona i makijaż w jednym

Kremy BB (Blemish Balm) z filtrem SPF to prawdziwy hit dla osób ceniących sobie minimalizm i wielofunkcyjność. Łączą w sobie właściwości nawilżające, delikatne krycie niedoskonałości oraz ochronę przeciwsłoneczną. Są idealne na co dzień, do pracy czy na szybkie wyjścia, gdy nie potrzebujesz pełnego makijażu, ale chcesz wyrównać koloryt cery i jednocześnie chronić ją przed słońcem. Pamiętaj jednak, że do intensywnej ekspozycji słonecznej (np. na plaży) warto sięgnąć po dedykowany krem z wyższym filtrem.

TARTE BB Blur - Koloryzujący krem nawilżający z natur. wykończeniem matowym, SPF 30

Kremowa, lekka jak chmurka formuła o 12-godzinnej trwałości daje uczucie lekkości & pomaga wyrównać wygląd skóry o nierównej teksturze. Koloryzujący krem nawilżający o średnim, stopniowalnym kryciu z naturalnym matowym wykończeniem.