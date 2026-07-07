Nowa kolekcja damska z Pepco robi furorę. Modne fasony i zaskakująco niskie ceny

Znana sieć handlowa znów udostępnia linię ubrań potwierdzającą, że stylowe elementy garderoby da się kupić za niewielkie pieniądze.

Świeża propozycja wyróżnia się stonowanymi kolorami, zmysłowymi fasonami i materiałami perfekcyjnie dopasowanymi do letnich dni, co idealnie wpisuje się w panujące tendencje w modzie.

W asortymencie znalazł się szeroki wybór produktów, od prostych baz ubraniowych po eleganckie dodatki, gwarantujących wygodę oraz łatwe komponowanie różnorodnych zestawów.

Dzięki kompilacji naturalnych tkanin z modnymi odcieniami i uniwersalnymi krojami nowości te są doskonałym wyborem dla kobiet pragnących wyglądać elegancko bez nadszarpywania własnego portfela.

8

Tym razem twórcy kolekcji zdecydowali się na wyjątkowo spokojną gamę barw. W ofercie przeważają tonacje kremowej bieli, czekoladowego brązu, beżu oraz eleganckiej czerni. Pojawiają się również popularne motywy, takie jak klasyczne grochy czy roślinne, czarno-białe nadruki. Taka koncepcja pozwala swobodnie zestawiać ze sobą poszczególne części ubioru, dając możliwość kreowania wielu wariantów stroju bez konieczności wymiany całej zawartości szafy.

Najlepsze ubrania z letniej oferty Pepco

Szczególnym zainteresowaniem cieszą się produkty z tkanin stworzonych do noszenia w trakcie największych upałów. Wśród nowości można znaleźć spodnie uszyte w stu procentach z bawełnianego muślinu, cieniutkie topy oraz zwiewne sukienki gwarantujące przewiewność w najgorętsze popołudnia. Kobiety stawiające na szykowny wygląd z pewnością docenią satynową spódnicę w grochy, która prezentuje się bardzo ekskluzywnie, zupełnie nie zdradzając swojej niskiej ceny.

Do absolutnych bestsellerów tej linii zaliczyć można również piękne sukienki. Kopertowy wariant w odcieniu brązu z subtelnymi grochami to wydatek rzędu zaledwie 40 zł, podobnie jak uniwersalna, czarna sukienka o długości midi. Z kolei dla miłośniczek mocniejszych deseni przygotowano zachwycającą kreację w czarno-białe wzory w cenie 50 zł. Takie fasony będą rewelacyjnie współgrać zarówno z letnimi sandałkami, jak i ze sportowymi trampkami czy lekkimi espadrylami.

Nowości modowe w Pepco. Co warto kupić?

Ostatnia linia odzieżowa udowadnia, że świetny design i solidne wykonanie wcale nie wykluczają atrakcyjnych kosztów zakupu. Dzięki zastosowaniu naturalnych materiałów, klasycznych krojów oraz topowych odcieni wiele z oferowanych rzeczy posłuży nam zdecydowanie dłużej niż przez jedno lato. Jeżeli polujesz na letnią odzież łączącą komfort z nienagannym wyglądem w przystępnej cenie, wizyta w Pepco to bardzo dobry pomysł. Obserwując ogromne zainteresowanie tego typu artykułami, trzeba się spieszyć, bo najatrakcyjniejsze sztuki potrafią znikać w mgnieniu oka.

Warto dodać, że asortyment obfituje również w wiele elementów traktowanych jako podstawa każdej stylizacji. Obecnie w sprzedaży znajdziemy:

T-shirty dostępne już od 20 zł,

wizytowe bluzki wycenione na 25 zł,

szerokie modele spodni za 40 zł,

spodnie jeansowe ze 100 proc. bawełny za 60 zł,

akcesoria z lnu i bawełny,

komfortowe sandały i klapki.

Listę domykają delikatne sweterki, będące idealnym wyborem na nieco chłodniejsze, wakacyjne wieczory.

Zobacz też: Hit w sklepach Pepco. Te muślinowe spodnie ze stuprocentowej bawełny to idealny wybór na upały