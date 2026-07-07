Nowa kolekcja damska z Pepco robi furorę. Modne fasony i zaskakująco niskie ceny

Julia Mościńska
Julia Mościńska
2026-07-07 14:46

Kolejny raz sieć Pepco udowadnia, że świetnie skrojona odzież nie musi kosztować majątku. W sklepach pojawiła się właśnie najnowsza linia damska pełna naturalnych odcieni, zmysłowych krojów i przewiewnych tkanin. Asortyment obejmuje m.in. lekkie sukienki, spódnice z satyny, komplety z muślinu czy ponadczasowe koszulki, a cennik zaczyna się od zaledwie 17 zł. To doskonała propozycja na codzienne wyjścia oraz urlopowe wyjazdy w rytmie aktualnych trendów.

Dwie uśmiechnięte kobiety oglądają ubrania na wieszakach w sklepie Pepco. O nowej kolekcji przeczytasz na SE.
Autor: Wygenerowane przez AI
  • Znana sieć handlowa znów udostępnia linię ubrań potwierdzającą, że stylowe elementy garderoby da się kupić za niewielkie pieniądze.
  • Świeża propozycja wyróżnia się stonowanymi kolorami, zmysłowymi fasonami i materiałami perfekcyjnie dopasowanymi do letnich dni, co idealnie wpisuje się w panujące tendencje w modzie.
  • W asortymencie znalazł się szeroki wybór produktów, od prostych baz ubraniowych po eleganckie dodatki, gwarantujących wygodę oraz łatwe komponowanie różnorodnych zestawów.
  • Dzięki kompilacji naturalnych tkanin z modnymi odcieniami i uniwersalnymi krojami nowości te są doskonałym wyborem dla kobiet pragnących wyglądać elegancko bez nadszarpywania własnego portfela.
Nowa kolekcja Pepco sprawi, że poczujesz się jak w Prowansji. Efektowne dodatki kupisz za grosze, w Home&You za podobne zapłacisz dwa razy drożej
Galeria zdjęć 8

Tym razem twórcy kolekcji zdecydowali się na wyjątkowo spokojną gamę barw. W ofercie przeważają tonacje kremowej bieli, czekoladowego brązu, beżu oraz eleganckiej czerni. Pojawiają się również popularne motywy, takie jak klasyczne grochy czy roślinne, czarno-białe nadruki. Taka koncepcja pozwala swobodnie zestawiać ze sobą poszczególne części ubioru, dając możliwość kreowania wielu wariantów stroju bez konieczności wymiany całej zawartości szafy.

Najlepsze ubrania z letniej oferty Pepco

Szczególnym zainteresowaniem cieszą się produkty z tkanin stworzonych do noszenia w trakcie największych upałów. Wśród nowości można znaleźć spodnie uszyte w stu procentach z bawełnianego muślinu, cieniutkie topy oraz zwiewne sukienki gwarantujące przewiewność w najgorętsze popołudnia. Kobiety stawiające na szykowny wygląd z pewnością docenią satynową spódnicę w grochy, która prezentuje się bardzo ekskluzywnie, zupełnie nie zdradzając swojej niskiej ceny.

Do absolutnych bestsellerów tej linii zaliczyć można również piękne sukienki. Kopertowy wariant w odcieniu brązu z subtelnymi grochami to wydatek rzędu zaledwie 40 zł, podobnie jak uniwersalna, czarna sukienka o długości midi. Z kolei dla miłośniczek mocniejszych deseni przygotowano zachwycającą kreację w czarno-białe wzory w cenie 50 zł. Takie fasony będą rewelacyjnie współgrać zarówno z letnimi sandałkami, jak i ze sportowymi trampkami czy lekkimi espadrylami.

Nowości modowe w Pepco. Co warto kupić?

Ostatnia linia odzieżowa udowadnia, że świetny design i solidne wykonanie wcale nie wykluczają atrakcyjnych kosztów zakupu. Dzięki zastosowaniu naturalnych materiałów, klasycznych krojów oraz topowych odcieni wiele z oferowanych rzeczy posłuży nam zdecydowanie dłużej niż przez jedno lato. Jeżeli polujesz na letnią odzież łączącą komfort z nienagannym wyglądem w przystępnej cenie, wizyta w Pepco to bardzo dobry pomysł. Obserwując ogromne zainteresowanie tego typu artykułami, trzeba się spieszyć, bo najatrakcyjniejsze sztuki potrafią znikać w mgnieniu oka.

Warto dodać, że asortyment obfituje również w wiele elementów traktowanych jako podstawa każdej stylizacji. Obecnie w sprzedaży znajdziemy:

  • T-shirty dostępne już od 20 zł,
  • wizytowe bluzki wycenione na 25 zł,
  • szerokie modele spodni za 40 zł,
  • spodnie jeansowe ze 100 proc. bawełny za 60 zł,
  • akcesoria z lnu i bawełny,
  • komfortowe sandały i klapki.

Listę domykają delikatne sweterki, będące idealnym wyborem na nieco chłodniejsze, wakacyjne wieczory.

Zobacz też: Hit w sklepach Pepco. Te muślinowe spodnie ze stuprocentowej bawełny to idealny wybór na upały

Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

MODA
PEPCO