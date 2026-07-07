Coś magicznego co pozwala twoim włosom błyszczeć latem

Jeśli Twoje włosy potrzebują więcej miękkości, odżywienia Elseve magiczna moc olejków od L’Oréal Paris jest idealnym wyborem. Jego lekka, nietłusta formuła dyscyplinuje włosy, dodaje im blasku i chroni przed puszeniem, nie obciążając pasm. Dzięki bogactwu olejków formuła eliksiru zapewnia aż 6x bardziej lśniące włosy, ochronę przed puszeniem do 72h oraz termoochronę do 230°C*, czyli wszystko, czego potrzebujesz, by w kilka chwil nadać swoim włosom odżywienia i blasku. Dodatkowo jego kwiatowy, elegancki zapach sprawia, że pielęgnacja staje się prawdziwym zmysłowym rytuałem, a wygodne opakowanie z pompką zapewnia łatwą i precyzyjną aplikację.

UZYSKAJ WIDOCZNY EFEKT W KILKA CHWIL

Aby odżywić włosy i nadać im zdrowego blasku wystarczy niewielka ilość olejku, która nie obciąży fryzury.

Jak prawidłowo nakładać olejek:

Weź kilka kropli olejku i rozetrzyj dokładnie w dłoniach. Dłonie powinny być lekko “śliskie”, nie mokre od oleju. TIP: zawsze zaczynaj od małej ilości, zawsze możesz dołożyć np. na zniszczone końcówki.

Zazwyczaj największego nawilżenia wymagają końcówki - zacznij od nich, a następnie przejdź na długość włosów. Omijaj nasadę, aby uniknąć efektu nieświeżej i ciężkiej fryzury.

Przeczesz włosy palcami lub grzebieniem o szerokich zębach. Dzięki temu olejek równomiernie pokryje włosy.

Latem włosy potrzebują intensywnej regeneracji, a szampon nie zapewni im wystarczającej ochrony i odżywienia. Elseve magiczna moc olejków to szybki sposób, by przywrócić włosom zdrowy wygląd, gładkość i elastyczność. Regularne stosowanie eliksiru pomaga chronić końcówki przed rozdwajaniem i łamaniem, zapewniając piękny wygląd fryzury na co dzień.

Jak dbać o włosy latem?

Letnie miesiące, choć pełne słońca i beztroski, stanowią prawdziwe wyzwanie dla naszych włosów. Intensywne promieniowanie UV, słona woda morska, chlorowana woda basenowa oraz wysoka wilgotność powietrza to czynniki, które mogą osłabiać ich kondycję. Włosy stają się przesuszone, matowe, łamliwe, a ich kolor szybciej blaknie. Dodatkowo, wysoka temperatura sprzyja otwieraniu się łusek włosowych, co prowadzi do puszenia się i trudności w stylizacji.

Aby uchronić włosy przed letnimi uszkodzeniami, kluczowa jest odpowiednia ochrona i intensywne nawilżanie. Warto sięgnąć po kosmetyki z filtrami UV, które tworzą na włosach barierę ochronną. Po każdej kąpieli w morzu czy basenie należy dokładnie spłukać włosy czystą wodą, aby usunąć sól i chlor. Regularne stosowanie odżywek, masek nawilżających i olejków pomoże utrzymać odpowiedni poziom nawilżenia, a także zregeneruje ewentualne uszkodzenia, pozostawiając włosy lśniące i zdrowe.

Autor: L’Oréal Paris/ Materiały prasowe