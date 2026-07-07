Promocje w Sephorze rozpalają lato: „Gorące ceny” na pielęgnacyjne hity – do -30 proc. na Twoje ulubione produkty!

Sephora zaprasza na prawdziwą ucztę dla miłośników piękna, oferując szeroki wybór produktów pielęgnacyjnych w obniżonych cenach. Niezależnie od tego, czy szukasz nawilżającego serum na upały, lekkiego kremu z filtrem SPF, odżywczej maseczki po opalaniu, czy specjalistycznych preparatów do walki z konkretnymi problemami skórnymi – w tej promocji z pewnością znajdziesz coś dla siebie. Od kultowych bestsellerów po nowości, które dopiero podbijają rynek – wszystko, co potrzebne do kompleksowej pielęgnacji, czeka na Ciebie z atrakcyjnym rabatem.

Ta wyjątkowa oferta to idealna szansa, by uzupełnić zapasy swoich ulubionych kosmetyków lub w końcu wypróbować produkty, o których marzyłaś. Dzięki obniżkom do -30%, dbanie o siebie staje się jeszcze przyjemniejsze i bardziej dostępne. Nie musisz już wybierać między jakością a ceną – teraz możesz mieć jedno i drugie, ciesząc się doskonałą kondycją skóry przez całe lato i nie tylko. Pamiętaj, że pielęgnacja to inwestycja w Twoje samopoczucie i wygląd!

Promocja „Gorące lato, gorące ceny” obowiązuje od 3 lipca 2026 roku i potrwa do 15 lipca 2026 roku, lub do wyczerpania zapasów, dlatego warto pospieszyć się z zakupami. Co ważne, aby skorzystać z rabatu, nie potrzebujesz żadnego kodu – zniżka nalicza się automatycznie na wybrane produkty. Możesz swobodnie wybierać między zakupami online na sephora.pl, poprzez wygodną aplikację mobilną, a także odwiedzając swoje ulubione perfumerie Sephora stacjonarnie.

Warto jednak pamiętać o kilku ważnych szczegółach. Oferta nie obejmuje kosztów przesyłki i nie łączy się z innymi promocjami, rabatami, kuponami czy ofertami specjalnymi. Nie dotyczy również zakupu kart upominkowych oraz usług oferowanych przez Sephora. Dla Twojej wygody dostępna jest opcja Click&Collect, dzięki której możesz zamówić produkty online i odebrać je osobiście w wybranej perfumerii. Nie przegap tej letniej okazji i zadbaj o swoją skórę z najlepszymi produktami w gorących cenach!

Co kupisz taniej?

LANCÔME RMLU HPN300 Eye Cream - Krem pod oczy

Nadaje skórze jędrność, gładkość oraz wzmacnia jej strukturę Natychmiastowo i intensywnie nawilża Poprawia kontur oka, nadając skórze zdrowy i promienny wygląd Zmniejsza widoczność drobnych linii i cieni pod oczami, a także wizualnie unosi powieki Co sprawia, że ten produkt jest wyjątkowy? Rénergie Yeux od Lancôme to wyjątkowy krem przeciwzmarszczkowy, stworzony z myślą o delikatnej skórze wokół oczu. Jego unikalna formuła zawiera starannie wyselekcjonowane stężenie kwasu hialuronowego i peptydów z ekstraktu z siemienia lnianego. Krem szybko się wchłania, nie roluje się i nie pozostawia tłustego filmu, co sprawia, że jest idealny pod makijaż

Autor: Lancome/ Materiały prasowe

OLEHENRIKSEN Plumping Peptide Pair - Pielęgnacja, twarz kobiety, usta

Nawilżający krem Strength Peptide Boost Moisturizer to codzienna kuracja wzbogacona ceramidami, która ujędrnia, widocznie poprawia wygląd drobnych linii i zmarszczek oraz wzmacnia barierę ochronną skóry przez cały dzień.

Balsam do ust Strawberry Sorbet Pout Preserve Peptide Lip Treatment intensywnie odżywia usta dzięki masłu kokum, zapewniając nawilżenie i objętość, delikatny malwowy odcień i pyszny zapach świeżo zerwanych truskawek.

Autor: OLEHENRIKSEN/ Materiały prasowe

GLOW RECIPE Plum Plump™ Hyaluronic - Krem nawilżający

Puszysty żel-krem nawilżający i przywracający skórze równowagę, umieszczony w słoiczku z wymiennym wkładem, wzbogacony w kwas poliglutaminowy, kwas hialuronowy i wyciąg ze śliwki, aby wypełniać skórę i nadawać jej promienny wygląd.