Wielkie rabaty na kultowe urządzenia beauty-tech! Teraz kupisze je nawet 50 proc. taniej

FOREO świętuje swoje 13. urodziny, pozostając wierne misji, która od początku przyświeca marce: nie tworzyć kolejnych produktów zapełniających kosmetyczkę, lecz upraszczać pielęgnację i pomagać skutecznie odpowiadać na indywidualne potrzeby skóry.

Dziś, z globalną społecznością liczącą ponad 20 milionów miłośników piękna w ponad 80 krajach, światowy lider w dziedzinie medycznych technologii pielęgnacyjnych celebruje swoją rocznicę w wyjątkowym stylu, odkrywając przed użytkownikami sekret promiennej skóry. Z tej okazji FOREO po raz pierwszy otwiera drzwi swojego laboratorium, zapraszając na największą urodzinową akcję promocyjną w historii marki.

To idealny moment, aby zainwestować w kultowe urządzenia, które od dawna znajdują się na liście marzeń, takie jak viralowa maska LED FAQ™ 202, masażer skóry głowy FAQ™ 301, modelujące urządzenie BEAR™ 2 z mikroprądami czy kultowa szczoteczka do oczyszczania twarzy LUNA™ 4.Przez ograniczony czas na oficjalnej stronie internetowej FOREO będą dostępne wyjątkowe oferty przygotowane specjalnie z okazji urodzin marki.Dodatkowo, po użyciu kodu CELEBRATE35, można otrzymać kolejne 35% rabatu od ceny promocyjnej, co oznacza oszczędności sięgające niemal 50%. Promocja obowiązuje do 15 lipca.

Odkryj kod do promiennej skóry

Rozświetl swoją pielęgnację dzięki technologii LED

Terapia światłem LED to obecnie jedna z najbardziej dynamicznie rozwijających się technologii w światowym beauty. FOREO wykorzystało jej pełny potencjał, projektując inteligentne, niezwykle skuteczne urządzenia stworzone z biokompatybilnych, bezpiecznych dla skóry materiałów. Każde z nich zostało poddane rygorystycznym testom klinicznym, gwarantując zarówno najwyższą skuteczność, jak i bezpieczeństwo stosowania.

Zestaw FAQ™ 202 (w zestawie: FAQ™ Red Light Peptide Serum + maska LED FAQ™ 202)

Maska FAQ™ 202 wykorzystuje osiem długości fal światła LED, w tym światło bliskiej podczerwieni, które wspomaga produkcję kolagenu, redukuje zmarszczki i przebarwienia posłoneczne oraz przywraca cerze naturalny blask. Ultralekka, bezprzewodowa konstrukcja wykonana z elastycznego silikonu Flexi-Fit idealnie dopasowuje się do twarzy niczym druga skóra.

Autor: FOREO/ Materiały prasowe

Zestaw FAQ™ 301 (w zestawie: FAQ™ Scalp Recovery & Thick Hair + urządzenie FAQ™ 301)

Urządzenie FAQ™ 301 zostało zaprojektowane z myślą o osobach zmagających się z przerzedzaniem włosów i potrzebujących kompleksowego wsparcia skóry głowy. Łączy terapię czerwonym światłem LED z delikatnym masażem T-Sonic™, stymulując mikrokrążenie, poprawiając kondycję skóry głowy oraz zwiększając skuteczność wchłaniania kosmetyków do pielęgnacji włosów. Regularne stosowanie sprzyja wzrostowi mocniejszych i zdrowszych włosów.

Autor: FOREO/ Materiały prasowe

Zestaw FAQ™ 402 (w zestawie: FAQ™ Red Light Peptide Serum + urządzenie FAQ™402)

FAQ™ 402 to urządzenie wykorzystujące technologię podwójnych mikroprądów oraz czerwone światło LED, które modeluje owal twarzy, poprawia jędrność skóry i redukuje głębokie zmarszczki. Połączenie wielospektralnego światła LED z masażem T-Sonic™ zwiększa elastyczność skóry i przywraca jej młodzieńczy blask. Dzięki technologii elektroporacji składniki aktywne zawarte w codziennych kosmetykach wnikają głębiej i działają jeszcze skuteczniej.

Autor: FOREO/ Materiały prasowe

Panel LED FAQ™ (w zestawie: FAQ™ P1 Manuka Honey Primer + Podwójny Panel LED FAQ™)

Korzyści płynące z zastosowania panelu FAQ™ Dual LED Panel wykraczają daleko poza poprawę wyglądu skóry. Urządzenie wyposażono w 512 niezwykle mocnych diod LED oraz opatentowane soczewki w kształcie diamentu zapewniające 99,99% czystości światła. Dzięki pięciu klinicznie potwierdzonym długościom fal (czerwonej, niebieskiej, bursztynowej oraz dwóm długościom światła podczerwonego) wspiera codzienne dobre samopoczucie, redukuje oznaki starzenia i niedoskonałości, poprawia jakość snu, łagodzi dyskomfort mięśni i stawów oraz wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.

Autor: FOREO/ Materiały prasowe

Zestaw LUNA™ 4 (w zestawie: szczoteczka do oczyszczania twarzyLUNA™ + LUNA™ Micro-Foam Cleanser 2.0)

Kultowa szczoteczka do oczyszczania twarzy, której skuteczność została potwierdzona klinicznie – usuwa aż 99% zanieczyszczeń, nadmiaru sebum oraz pozostałości makijażu.

Autor: materiały prasowe/ Materiały prasowe Foreo

Zestaw UFO™ 3 (w zestawie: wybrane maski UFO™ + urządzenie UFO™ 3)

Urządzenie zwiększa poziom nawilżenia skóry nawet o 126% w zaledwie dwie minuty. Łączy działanie termoterapii, krioterapii, terapii światłem LED oraz masażu T-Sonic™, zapewniając kompleksową pielęgnację i błyskawiczne efekty.

Autor: FOREO/ Materiały prasowe

PEACH™ 2

Nowoczesne urządzenie IPL do usuwania owłosienia wykonuje nawet 120 błysków na minutę, wykorzystując jednocześnie masaż T-Sonic™, który pomaga rozszerzyć pory. Dysponuje dwukrotnie większą mocą i ponad trzykrotnie większym obszarem działania niż porównywalne urządzenia konkurencji. Pełny zabieg na całe ciało zajmuje zaledwie około 10 minut.

Autor: FOREO/ Materiały prasowe

Zestaw BEAR™ 2 (w zestawie: SUPERCHARGED™ SERUM 2.0 + urządzenie BEAR™ 2)

BEAR™ 2 to najmocniejsze urządzenie wykorzystujące mikropądy dostępne na rynku oraz jedyne na świecie oferujące aż cztery rodzaje mikropądów. Zostało stworzone do stymulacji 69 mięśni twarzy i szyi, poprawiając kontur twarzy oraz efekt liftingu. Badania kliniczne potwierdzają, że już po tygodniu regularnego stosowania znacząco zmniejsza widoczność głębokich i drobnych zmarszczek, zwiększa jędrność oraz elastyczność skóry. Opatentowany masaż T-Sonic™ pomaga rozluźnić napięcia mięśniowe i wygładzić zmarszczki mimiczne, a technologia Anti-Shock System™ zapewnia maksymalny komfort i bezpieczeństwo zabiegów.