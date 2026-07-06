Lekkość i nawilżenie: jak wybrać idealny krem na lato, by skóra cieszyła się blaskiem?

Latem nasza skóra ma nieco inne potrzeby niż w chłodniejsze miesiące. Ciężkie, bogate kremy, które doskonale sprawdzały się zimą, teraz mogą powodować uczucie lepkości, zatykać pory i przyczyniać się do powstawania niedoskonałości. Dlatego w ciepłe dni warto postawić na formuły o lżejszej konsystencji – żele, emulsje, sera czy kremy oparte na wodzie. Ich zadaniem jest dostarczenie skórze niezbędnych składników nawilżających, bez pozostawiania tłustej warstwy.

Szukając idealnego kremu na lato, zwróć uwagę na składniki aktywne. Kwas hialuronowy to absolutny must-have – niczym gąbka wiąże wodę w naskórku, zapewniając długotrwałe nawilżenie. Aloes i ekstrakt z ogórka działają kojąco i odświeżająco, idealnie sprawdzając się po ekspozycji na słońce. Gliceryna i mocznik to kolejne humektanty, które pomogą utrzymać odpowiedni poziom nawilżenia. Warto szukać też składników o działaniu antyoksydacyjnym, takich jak witamina C i E, które chronią skórę przed wolnymi rodnikami powstającymi pod wpływem słońca.

Niezwykle ważnym aspektem letniej pielęgnacji jest ochrona przeciwsłoneczna. Nawet najlepszy krem nawilżający nie spełni swojego zadania, jeśli nie będzie towarzyszył mu odpowiedni filtr UV. Wiele kremów nawilżających na lato ma wbudowany filtr SPF, co jest wygodnym rozwiązaniem. Szukaj produktów z SPF 30 lub wyższym, aby zapewnić skórze kompleksową ochronę przed szkodliwym działaniem promieni słonecznych, które przyspieszają proces starzenia i mogą prowadzić do przebarwień.

Aplikacja kremu nawilżającego latem powinna być przyjemnością. Delikatnie wklep produkt w oczyszczoną skórę twarzy, szyi i dekoltu. Jeśli używasz serum nałóż je przed kremem. Pamiętaj, aby nie przesadzać z ilością – cienka warstwa lekkiego kremu będzie w zupełności wystarczająca. W ciągu dnia, jeśli czujesz potrzebę odświeżenia, możesz sięgnąć po mgiełkę nawilżającą lub wodę termalną, która dodatkowo ukoi skórę.

CHARLOTTE TILBURY Charlotte’s Magic Cream - Krem nawilżający

Rewitalizuje skórę w 28 sekund i ogranicza widoczność 10 oznak starzenia*. Niezwykle skuteczna formuła zapewnia uwielbiany, kultowy blask kremu Magic Cream i natychmiast utrwala makijaż: podkład zawsze będzie wyglądał niesamowicie i utrzyma się dłużej, nie osadzając się w drobnych zmarszczkach.

Recoverstem™ to mieszanka ponad 100 wielofunkcyjnych peptydów, wyodrębnionych z komórek macierzystych rośliny eternal jasmine youth plant™, która widoczne przyspiesza regenerację skóry. W tej nowej formule Charlotte potroiła moc aktywną technologii cushion + lift mesh technology™, która zawiera ektoinę wzmacniającą barierę ochronną skóry, a także ujędrniającą mieszankę nawilżającego olejku z dzikiej róży i kojącego ekstraktu z owsa, która zapewnia efekt liftingu, odżywienia i wygładzenia.

Autor: materiały prasowe/ Materiały prasowe Charlotte Tilbury

DRUNK ELEPHANT B-Hydra™ Intensive Hydration Serum - Serum Nawilżające

Nawilżające serum do twarzy o bezkompromisowej formule, zapewniającej intensywne nawilżenie:

Pro-witamina B5 wspiera nawilżenie skóry, pomagając zwiększyć poziom wilgoci i skutecznie ją zatrzymać, co przekłada się na zdrowy, świeży wygląd.

Kwas hialuronowy pomaga wygładzić teksturę skóry.

Ekstrakt z ananasa pomaga zwiększyć blask.

Autor: materiały prasowe/ Materiały prasowe DRUNK ELEPHANT

Kiehl's Ultra Facial Cream

Kiehl’s Ultra Facial Cream to lekki krem nawilżający, który zapewnia skórze komfort i intensywne nawilżenie aż do 24 godzin. Zawiera 4,5% skwalanu oraz glikoproteinę lodowcową, które pomagają wzmacniać barierę ochronną i utrzymać równowagę hydrolipidową skóry przez cały dzień.

Formuła została przetestowana w codziennych i ekstremalnych warunkach – nie podrażnia, nie zostawia tłustego filmu i szybko się wchłania. Krem nie zawiera substancji zapachowych i jest odpowiedni dla każdego rodzaju skóry, także wrażliwej.

Autor: Materiały prasowe/ Materiały prasowe Kiehl's

Hydra-Essentiel [HA²] Bogaty krem nawilżający

Balsam wzbogacony kwasem hialuronowym, organicznym ekstraktem z żyworódki i organicznym masłem shea, intensywnie nawilża i wypełnia skórę, jednocześnie ją odżywiając. W sercu jego formuły znajduje się kompleks Hyaluronic Power Complex opracowany przez Laboratoria Clarins, który pomaga wzmocnić naturalne mechanizmy autonawilżania skóry i zachować odpowiedni poziom nawilżenia. Jego konsystencja balsamu natychmiast wtapia się w skórę, pozostawiając ją pulchną, elastyczną, promienną i wygodną.