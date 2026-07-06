Bankowo robiłaś tam zakupy. Jeden z sklepów - symboli wynosi się z Polski. Miało być nowe otwarcie, a jest klapa

Niekwestionowana królowa nastoletnich akcesoriów, popularna sieć Claire's, ostatecznie znika z polskiego rynku, ogłaszając upadłość.

Mimo ambitnego planu ratunkowego i prób reanimacji marki przez nowego inwestora, sąd ogłosił jej bankructwo, a wierzyciele mają czas na składanie roszczeń.

Za kulisami tej decyzji stoją nie tylko lokalne wyzwania, ale i globalne problemy zadłużenia oraz zmieniające się trendy zakupowe.

Sprawdź, co ostatecznie pogrążyło giganta i jak to wpływa na przyszłość podobnych sieci handlowych.

Upada znana sieć sklepów. Kiedyś ustawiały się do nich kolejki

Amerykańska sieć sklepów Claire's pojawiła się w Polsce w 2010 roku i przez wiele lat cieszyła się ona ogromną popularnością. Sklepy sprzedawały akcesoria, w tym biżuterię, sztuczne paznokcie, a także ozdoby do włosów. W salonach można było również również drobne usługi piercingowe, takie jak przekłucie uszów. Swego czasu prawie każda nastolatka znała ten sklep. Oferowali kolorowe produkty przyciągające wzrok w bardzo atrakcyjnych cenach. Niestety, to już przeszłość, a sieć Claire's na dobre wynosi się z Polski.

Sąd Rejonowy Poznań–Stare Miasto w Poznaniu ogłosił, że uprawomocnił się wyrok w sprawie upadłości Claire's, a wierzyciele mają czas na składanie roszczeń. Jeszcze kilka miesięcy temu wydawało się, że ta historia może zakończyć się inaczej. Nowi inwestor zapowiadał ogromny plan naprawczy. Zobowiązania spółki wynosząca około 12 mln zł miału zostać zostać spłacone lub zrestrukturyzowane. Zapowiadano przywrócenie dostaw towarów, a także pojawiła się informacja o sklepie internetowy, który miał ruszyć 25 maja. Również w sklepach stacjonarnych miało się zacząć dziać, zmieniono dostawców, a także odświeżono ekspozycje. Plan jednak nie wypalił.

Problemy nie tylko na polskim rynku

Problemy Claire's nie dotyczą tylko polskiego rynku. Sieć od lat zmaga się z wysokim zadłużeniem oraz konkurencją w postaci sklepów internetowych, w tym dostawców z Chin. Już od pewnego czasu zauważalna się zamiana trendów i modeli zakupowych, a coraz więcej klientów skupia się jedynie na sklepach internetowych. Wzrost popularności chińskich platform sprzedażowych sprawił, że młode osoby to tam najczęściej kupują sztuczną biżuterię oraz ozdoby. To, co jeszcze kilkanaście lat temu biło rekordy popularności, dzisiaj już nikogo nie interesuje.

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