Zamyka się sklep, który dla tysięcy był symbolem. Ubrania kupowały tam całe rodziny. Wszystkie placówki zamknięte. Koniec pewnej epoki

Popularny sklep z ubraniami zamyka swoje placówki

Dla wielu amerykanów i turystów ten sklep był synonimem amerykańskiej mody plażowej. Sieć Salt Life zamyka wszystkie swoje sklepy zlokalizowane na Florydzie. Decyzja została podjęta na początku września, a jej przyczyną są potężne problemy finansowe marki i przejęcie jej przez Iconix International Inc. we współpracy z Hilco Consumer-Retail Group po aukcji upadłościowej. W sumie Salt Life ma oferować swoje produkty jedynie przez internet.

Zamknięcie sklepów Salt Life następuje po tym, jak spółka matka marki, Delta Apparel Inc., złożyła w czerwcu 2024 r. wniosek o upadłość. Do sierpnia 2024 r. prawie 100 pracownikom 16 sklepów groziło utrata pracy, jeśli nie pojawi się żaden nabywca. Przejęcie przez Iconix w drodze konkurencyjnej aukcji oznacza koniec własności Delta Apparel, w związku z przejściem Salt Life na nowy model biznesowy pod przywództwem Iconix. Dla wielu osób to koniec pewnej epoki. Sklepy Salt Life działały od 2003 roku i był symbolem surferskiego stylu życia. Sprzedaż likwidacyjna rozpoczęła się 20 września 2024 r. w 28 sklepach Salt Life w 10 stanach, w tym 13 na Florydzie. Podczas gdy sklepy stacjonarne zostaną zamknięte, klienci nadal mają możliwość zakupu towarów Salt Life z rabatami sięgającymi nawet 40 proc. Karty podarunkowe będą akceptowane do 20 października. - Zakup dokonany w drodze konkurencyjnej aukcji upadłościowej obejmuje markę i powiązane z nią aktywa” – czytamy w komunikacie prasowym. „Hilco będzie wspierać Iconix w przejściu marki Salt Life w kierunku silniejszego skupienia się na modelu biznesowym dotyczącym sprzedaży hurtowej i handlu elektronicznego”.

- Wyprzedaże na zamknięcie w sklepie Salt Life! Sklepy oferują do 40% zniżki w sklepie! Pospiesz się, zanim wszystko zniknie! - komunikuje marka na swoim profilu na Instagramie.

