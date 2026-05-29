Kobiety uwielbiają tę klasyczną biżuterię. Nie wiedzą, że przyciąga nieszczęścia jak magnes. Co przynosi pecha?

Kobiety uwielbiają tę klasyczną biżuterię. Nie wiedzą, że przyciąga nieszczęścia jak magnes

Biżuteria to nieodłączny element każdej stylizacji. Kobiety uwielbiają nosić kolczyki, naszyjniki, bransoletki, czy ozdobne zegarki. Nic dziwnego - to właśnie odpowiednio dobrana do kreacji biżuteria stanowi jej doskonałe uzupełnienie. Przy wyborze naszyjnika, kolczyków czy bransoletki często sugerujemy się również panującą modą. Jednak tu należy zachować pewną ostrożność. Otóż decydując się na pewne modele możemy sobie nieświadomie zaszkodzić. I tu chodzi nie tylko o wizualny aspekt, ale też metafizyczny. Niektóre przesądy na temat pecha mówią wprost, że noszenie niektórych rodzajów biżuterii może ściągać na człowieka nieszczęścia. Tu wymienia się między innymi perły. Dlaczego biżuteria z pereł przyciąga pecha?

Perły. Dlaczego biżuteria przynosi pecha ich posiadaczce?

Według polskich wierzeń perły są łzami aniołów lub kobiet, które je noszą. Mają zwiastować kłótnie z partnerem, które kończą się dla kobiety cierpieniem i łzami. Otóż powstanie drogocennej perły wiąże się z atakiem i cierpieniem małży. Stąd też zapewne przekonanie o negatywnej symbolice takiej biżuterii.

Przesądy o biżuterii. Noszenie biżuterii po kimś

Noszenie biżuterii po kimś, zwłaszcza po zmarłej osobie lub po kimś, kto przeżył trudne chwile, jest tematem wielu przesądów i wierzeń. Główna idea stojąca za tymi przesądami to przekonanie, że biżuteria, zwłaszcza wykonana z metali szlachetnych i kamieni, może absorbować energię, emocje i doświadczenia poprzedniego właściciela. Uważa się, że jeśli poprzedni właściciel cierpiał na choroby, był nieszczęśliwy, doświadczył tragedii, miał złe życie lub zmarł w tragicznych okolicznościach, jego negatywna energia, pech, choroby, a nawet "duch" mogą być związane z biżuterią i przejść na nowego właściciela. Może to przynieść pecha, choroby, smutek, a nawet powtórzyć los poprzednika. Oczywiście taką biżuterię można "oczyścić" z tej złej energii. Wystarczy namoczyć ją w słonej wodzie przez całą noc. Sól jest uważana za potężny środek oczyszczający energię.

