Latem ciężkie podkłady odkładamy do szuflady. Te kosmetyki z SPF dają efekt świeżej skóry bez maski!

Lekki makijaż na lato: mniej znaczy lepiej

Latem skóra ma zupełnie inne potrzeby niż zimą. Częściej się poci, szybciej się świeci, a ciężkie, mocno kryjące formuły mogą się warzyć, ścierać, zapychać pory i osadzać w zmarszczkach mimicznych. Zamiast promiennego wyglądu uzyskamy efekt przeciążonej skóry i widocznej, nieestetycznej maski.

Wysoka temperatura, słońce i wilgoć sprawiają, że makijaż powinien być przede wszystkim lekki i komfortowy. Dlatego w wakacyjnej kosmetyczce warto, aby pojawiły się kremy BB, kremy CC i lekkie podkłady. Ich zadaniem nie jest stworzenie perfekcyjnej maski, ale subtelne poprawienie wyglądu skóry, bez jej obciążania.

Krem BB z SPF na lato to makijaż, pielęgnacja i ochrona w jednym

Krem BB jest jednym z najwygodniejszych kosmetyków na ciepłe dni. Łączy cechy kremu pielęgnującego i delikatnego kosmetyku koloryzującego. Zwykle daje lekkie lub średnie krycie, nie obciąża skóry i sprawia, że cera wygląda bardziej promiennie. Dodajmy do tego filtr SPF i jeden produkt może zastąpić kilka warstw nakładanych rano na twarz. To ogromna zaleta zwłaszcza wtedy, gdy nie chcemy, by makijaż spływał, rolował się albo zbierał w załamaniach skóry.

Krem BB z SPF będzie dobrym wyborem dla osób, które lubią szybki, naturalny makijaż na co dzień. Sprawdzi się do pracy, na spacer, wakacyjny wyjazd i wszędzie tam, gdzie skóra ma wyglądać świeżo, ale bez efektu ciężkiego podkładu.

myBBalm Witaminowy krem BB SPF 30, MIYA Cosmetics

Ten krem to propozycja dla osób, które latem chcą połączyć delikatny makijaż z codzienną pielęgnacją i ochroną przed promieniowaniem. Kosmetyk subtelnie wyrównuje koloryt, pomaga korygować drobne niedoskonałości i nadaje cerze naturalnie promienny wygląd. Jego formuła została wzbogacona o witaminy C i E, peptydy oraz niacynamid, a aksamitna kremowa konsystencja ułatwia równomierną aplikację bez plam i efektu maski. Do wyboru 3 odcienie.

Autor: Miya/ Materiały prasowe

eyeSUNshine rozświetlające serum pod oczy SPF50, MIYA Cosmetics

Ten kosmetyk z powodzeniem zastąpi kilka produktów. Jego lekka formuła nawilża, zmniejsza widoczność cieni i zasinień oraz daje efekt „soft focus”. Regularnie stosowany, dzięki witaminie C i koenzymowi Q10 wpływa na poprawę poziomu napięcia i elastyczności skóry. Serum ma lekką konsystencję, nie obciąża skóry, a dzięki pigmentom mineralnym wyrównuje koloryt i niweluje widoczność cieni pod oczami. To jednak nie wszystko – fotostabilne filtry zapewniają wysoką ochronę przed UVA i UVB.

Autor: Miya/ Materiały prasowe

Krem CC z SPF sprawdzi się, gdy cera potrzebuje korekty kolorytu

Choć krem BB i krem CC często stoją na tej samej półce, krem CC ma trochę inne zadanie. To kosmetyk stworzony przede wszystkim do korekty koloru skóry. Sprawdzi się przy zaczerwienieniach, przebarwieniach, poszarzałej cerze albo nierównym odcieniu.

Latem krem CC może wyglądać bardziej naturalnie niż klasyczny podkład, bo nie przykrywa skóry grubą warstwą. Zamiast tego optycznie ją wygładza i ujednolica. Efekt jest lekki, świeży i bardziej odporny na wakacyjne aktywności - dokładnie taki, jakiego szukamy w letnim makijażu.

Ochronny hydro-krem do twarzy z formułą tonującą CC SPF 50 Hydra Glow, Bielenda Professional Supremelab

Jego formuła łączy pielęgnację, ochronę przeciwsłoneczną, a jednocześnie subtelnie ujednolica koloryt. Krem dopasowuje się do odcienia skóry, optycznie wygładza i nadaje cerze zdrowy efekt glow - bez obciążenia i bez efektu „maski”. W składzie znalazły się składniki nastawione na nawilżenie, ukojenie i wsparcie bariery ochronnej skóry, takie jak: ekstrakt ze śluzu ślimaka, kwas poliglutaminowy, CICA i beta-gluka

Autor: Bielenda/ Materiały prasowe

SPF w makijażu na lato: ważny, ale nie zawsze wystarczy

Wiele kremów BB i CC zawiera filtr SPF, co jest dużym plusem w codziennym makijażu. Trzeba jednak pamiętać, że aby uzyskać deklarowaną ochronę, trzeba nałożyć odpowiednią ilość produktu, a przy kremach BB czy podkładach zwykle używamy ich znacznie mniej.

Jeśli chcesz mieć pewność, że twoja skóra jest odpowiednio chroniona - najbezpieczniejszym schematem podczas lata będzie aplikacja kremu z wysokim filtrem, a dopiero potem nałożenie lekkiego kremu BB lub CC. Zawsze pamiętaj też o reaplikacji SPF w ciągu dnia!