Setki martwych ryb w Jeziorce. Pilny komunikat dla mieszkańców

Setki śniętych ryb w Jeziorce. Służby w Piasecznie pobrały próbki

Poważny problem ekologiczny zauważono w piątek, 3 lipca. W wodach Jeziorki w Piasecznie dostrzeżono znaczne ilości martwych ryb. Najgorsza sytuacja panowała w okolicach ulicy Dworskiej, gdzie natychmiast zadysponowano służby. Dwa zastępy strażaków pomagały przedstawicielom Wód Polskich w usuwaniu padłych zwierząt z koryta rzeki, a cała akcja trwała kilka godzin.

Służby niezwłocznie zabezpieczyły materiał do analiz. Zarówno woda z rzeki, jak i same martwe ryby trafiły do laboratoriów. Dokładnymi testami zajmą się Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska oraz eksperci z Wód Polskich, aby jednoznacznie ustalić, co zabiło organizmy w rzece.

Na ten moment wykluczono, by powodem była awaria lub niekontrolowany wyciek z pobliskiej oczyszczalni ścieków w Wólce Kozodawskiej. Służby podejrzewają, że winna może być tak zwana przyducha, czyli drastyczny niedobór tlenu w wodzie wywołany ostatnimi falami upałów. Ostateczne potwierdzenie przyniosą jednak wyniki zleconych badań.

Władze Piaseczna wydają zakaz. Nie wolno wchodzić do rzeki

W związku z niepewną sytuacją lokalny samorząd wydał specjalny komunikat skierowany do okolicznych mieszkańców. Urzędnicy proszą o zachowanie szczególnej ostrożności i absolutny zakaz kąpieli. Ważne jest także to, by właściciele czworonogów pilnowali swoich zwierząt i nie pozwalali im na zabawę w wodzie. Obostrzenia te dotyczą w głównej mierze samej Jeziorki oraz terenów rekreacyjnych wokół Górek Szymona.

W sprawie wypowiedziała się również Hanna Kułakowska-Michalak, wiceburmistrz Piaseczna, która potwierdziła przebieg zdarzeń i wdrożone procedury.