Niebezpieczna pułapka na szlaku

Dla wielu osób w dojrzałym wieku podróżowanie z czworonożnym przyjacielem to jedna z największych radości życia. Tak też było w przypadku 88-letniego mężczyzny, który 14 sierpnia postanowił przejechać odległą trasę prowadzącą z miejscowości Carefree do Bloody Basin w Arizonie. Choć trasa ta słynie z pięknych widoków, wiedzie przez nieutwardzone i niezwykle odludne drogi, które po niedawnych, gwałtownych burzach monsunowych stały się śmiertelną pułapką.

Pojazd mężczyzny ugrzązł w błocie i wodzie zaledwie kilka mil od drogi gruntowej. Wokół rozciągało się pustkowie, a silne opady sprawiły, że teren stał się nieprzejezdny. 88-latek znalazł się w sytuacji, która dla wielu byłaby powodem do paniki: brak możliwości wyciągnięcia samochodu o własnych siłach i - co najgorsze - całkowity brak zasięgu telefonii komórkowej.

Przycisk, który wezwał pomoc

W tak krytycznym momencie kluczowa okazała się mądrość seniora oraz nowoczesna technologia. Mimo braku tradycyjnego sygnału komórkowego, mężczyzna zdecydował się użyć funkcji awaryjnego SOS w swoim urządzeniu. To właśnie ten sygnał, przekazujący dokładne współrzędne geograficzne, stał się jedynym łącznikiem ze światem zewnętrznym. Zgłoszenie dotarło do dyspozytorów tuż po godzinie 6:00 rano następnego dnia.

Biuro Szeryfa Hrabstwa Yavapai natychmiast rozpoczęło operację. Dzięki precyzyjnym danym z sygnału SOS, ratownicy dokładnie wiedzieli, gdzie szukać zaginionych. Do akcji ruszyły wyspecjalizowane jednostki: patrol leśny i zespół poszukiwawczo-ratowniczy. Bez tych danych odnalezienie samochodu na tak rozległym i trudnym terenie mogłoby trwać wiele godzin, a nawet dni.

Mężczyzna utknął w błocie

Autor: Yavapai County Sheriff's Office/ Facebook

Wierny towarzysz i chłodna krew

Przez całą noc spędzoną w uwięzionym pojeździe mężczyźnie towarzyszył jego pies. Obecność zwierzęcia w tak trudnych chwilach była nieocenionym wsparciem, pozwalającym zachować spokój. 88-latek wykazał się jednak nie tylko hartem ducha, ale i doskonałą przezornością. Jak podkreślili ratownicy, mężczyzna miał przy sobie zapas wody, żywności oraz niezbędne leki, co pozwoliło mu i jego czworonożnemu przyjacielowi przetrwać noc w bezpiecznych warunkach.

Po dotarciu na miejsce ratownicy stwierdzili, że zarówno senior, jak i pies są w dobrym stanie zdrowia i nie odnieśli żadnych obrażeń. Co więcej, 88-latek był na tyle silny, że po bezpiecznym wydobyciu z błotnej pułapki odmówił jakiejkolwiek pomocy medycznej. Służby przetransportowały oboje w bezpieczne miejsce, kończąc tę dramatyczną historię szczęśliwym finałem.

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Lekcja dla każdego podróżnika

Choć przedstawiciele Biura Szeryfa ocenili decyzję o podróżowaniu tą trasą tuż po burzach monsunowych jako nierozważną, jednocześnie postawili postawę 88-latka za wzór. Kluczowe było to, że po utknięciu mężczyzna nie próbował oddalać się od pojazdu na własną rękę, lecz pozostał przy samochodzie i prawidłowo użył systemu ratunkowego.

Ta historia jest ważnym przypomnieniem dla wszystkich, którzy kochają samotne wyprawy lub podróże ze zwierzętami. Pokazuje, że odpowiednie wyposażenie - od zapasów wody po nowoczesne urządzenia z funkcją satelitarnego wzywania pomocy - nie jest jedynie technologicznym gadżetem, ale realnym narzędziem, które w najmniej oczekiwanym momencie może uratować życie nam i naszym bliskim.

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