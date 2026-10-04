Tak naprawdę wygląda małżeństwo Danuty i Lecha Wałęsów po latach. Niczego nie ukrywają

Lech Wałęsa otwarcie mówi o tym, że jego 57-letnie małżeństwo z Danutą jest naznaczone "wypaleniem" i "wzajemnymi żalami", podsumowując je słowami: "Mamy siebie dość. Nie jest tak, jak kiedyś. Do pięćdziesiątki było dobrze, potem gorzej."

Napięcia w ich relacji pojawiły się paradoksalnie po zakończeniu politycznej walki i nadejściu spokojniejszych czasów, podczas gdy w okresie heroizmu Danuta Wałęsa była dla męża niezłomnym wsparciem.

Publikacja książki "Marzenia i tajemnice" stała się kluczowym punktem spornym, gdyż ujawniła samotność prezydentowej i koszty kariery męża, co Lech Wałęsa skomentował żalem, twierdząc, że żona "nie może mu darować", że poświęcił rodzinę dla Polski.

29 września 2026 roku Lech Wałęsa, postać symboliczna dla współczesnej historii Polski, będzie obchodził 83. urodziny. Jego związek małżeński z Danutą Wałęsą, trwający od 1969 roku, to niemal sześć dekad wspólnego życia, naznaczonego zarówno historycznymi zmaganiami – od strajków w Stoczni Gdańskiej, przez internowanie, aż po prezydenturę w Belwederze – jak i prywatnymi wyzwaniami. Mimo długiego stażu i ośmiorga dzieci, sam były prezydent otwarcie przyznaje, że ich relacja od dawna jest daleka od sielanki, charakteryzując ją jako wypaloną i pełną dawnych żalów.

Od bohaterstwa do codzienności

W okresie intensywnej walki z komunistycznym reżimem Danuta Wałęsa stanowiła kluczowe wsparcie dla męża, samodzielnie prowadząc dom i wychowując dzieci. Ta faza ich życia wymagała heroizmu i wspólnego frontu. Jednakże, jak zauważa sam Lech Wałęsa, po ustaniu politycznej zawieruchy i nadejściu spokojniejszych czasów, w ich małżeństwie zaczęły pojawiać się napięcia. W programie "Dzień Dobry TVN" były prezydent szczerze opisał tę zmianę.

- Pasowaliśmy do siebie szczególnie w tym trudnym czasie. Kiedy nie mamy już problemów, to sami je wymyślamy, kłócimy się. Żona bez przerwy ma pretensje. [...] Ja nie lubię się kłócić, ale żona ze mną tak. Bez przerwy ma pretensje o różne rzeczy. A to nie postawiłem tak, a to rozlałem, a to nie umyłem talerza. W tamtym czasie była idealna, dziś trochę gorzej - wyznała.

Znaczącym momentem w historii małżeństwa Wałęsów była publikacja autobiografii Danuty Wałęsy pt. "Marzenia i tajemnice". Książka ta, która zyskała status bestsellera, ukazała szerszej publiczności perspektywę pierwszej damy, opisując jej samotność, dystans w relacji oraz osobiste koszty, jakie poniosła rodzina w związku z polityczną działalnością Lecha Wałęsy. Były prezydent nie krył rozczarowania skalą otwartości żony. W wywiadzie dla Cezarego Łazarewicza i Andrzeja Bobera, zawartym w książce "Ja. Rozmowa z Lechem Wałęsą".

- Moja żona wiele rzeczy opowiedziała, których nie należało opowiadać. To spowodowało, że jestem inaczej postrzegany. Żona nie może mi darować, że zostawiłem wszystko: dom, dzieci, ją. Że mnie to nie interesowało. Tylko Polska, demokracja, reformy, koncepcje - powiedział.

Nowa rola i wypalenie

Z biegiem lat Lech Wałęsa przyznał, że równowaga sił w ich gdańskim domu uległa zmianie. W podcaście "WojewódzkiKędzierski" otwarcie opowiedział o swojej zmienionej pozycji.

- W domu nie jestem szefem. W domu szefem jest Danuta. Przejęła władzę, kiedy przyjechałem do Warszawy i teraz nie chce oddać - mówił.

Ta zmiana wpisuje się w szerszy obraz relacji, w której coraz częściej pojawia się refleksja nad upływającym czasem i poczuciem wypalenia, zamiast wspomnień o dawnej bliskości. Najbardziej dosadne podsumowanie obecnego stanu ich małżeństwa padło niedawno w rozmowie Lecha Wałęsy z "Super Expressem".

- Mamy siebie dość. Nie jest tak, jak kiedyś. Do pięćdziesiątki było dobrze, potem gorzej - powiedział nam.

Mimo tych trudności, para przygotowuje się do obchodów 57. rocznicy ślubu, która przypada 8 listopada 2026 roku, co świadczy o niezwykłej trwałości ich związku, mimo publicznie wyrażanych wyzwań.

W naszej galerii zobaczysz, jak zmieniała się Danuta Wałęsa:

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