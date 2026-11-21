Anegdota z czasów zaciętego boju o Pałac Prezydencki w 2005 roku błyskawicznie obiegła media społecznościowe. Wpis dziennikarza Igora Zalewskiego w serwisie X opowiada o rzekomym incydencie z udziałem kandydatów Platformy Obywatelskiej oraz Prawa i Sprawiedliwości, czyli Donalda Tuska i Lecha Kaczyńskiego. Przypomina on zdarzenie, które zostało opisane w książce Grzegorza Jankowskiego pt. „Fakt. Tak było naprawdę”.

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Debata i incydent kawowy

Było lato 2005 roku, a polityczny termometr w Polsce bił rekordy. W redakcji dziennika "Fakt" miało dojść do spotkania, które mogło zaważyć na losach nadchodzących wyborów prezydenckich. Naprzeciw siebie zasiedli dwaj główni pretendenci do najwyższego urzędu w państwie: Lech Kaczyński i Donald Tusk. Zanim jednak rozpoczęła się właściwa debata, gospodarz spotkania, redaktor naczelny Grzegorz Jankowski zaproponował im chwilę wytchnienia przy gorącej kawie. Lech Kaczyński, znany z tego, że lubił delektować się tym napojem, siedział swobodnie i prowadził rozmowę. Atmosfera, choć początkowo spokojna, nagle miała ulec dramatycznej zmianie. W pewnym momencie, bez słowa ostrzeżenia, Donald Tusk zerwał się z miejsca i poruszył tak niezgrabnie, że chwilę później, cała zawartość jego filiżanki – gorąca, ciemna kawa – wylądowała prosto na polityku PiS. Marynarka, koszula, krawat – wszystko zostało zalane.

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- Lecha Kaczyńskiego to niesamowicie rozsierdziło, chciał wyjść, ledwo do uspokojono. Podczas całej debaty był rozsierdzony, nie mógł się za bardzo skoncentrować, był taki wybity z rytmu przez to oblanie kawą - mówił Zalewski. Następnie dodał:

- Jankowski twierdzi, że już po wszystkim, kiedy Lech Kaczyński opuścił redakcję, to Tusk wyjawił, że to nie był nieszczęśliwy wypadek, to było celowe zagranie, które miało wyprowadzić Lecha Kaczyńskiego z równowagi. To zagranie okazało się skuteczne, jeżeli chodzi o debatę, nieskuteczne w szerszym wymiarze, bo to jednak Donald Tusk przegrał te wybory

Galeria poniżej: Debata Kaczyński - Tusk z 2007 roku