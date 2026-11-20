W nagraniach Donalda Tuska pojawiają się plakaty związane z Sopotem.

Szczególną uwagę zwraca grafika przedstawiająca Grand Hotel, w którym przed laty pracował Karol Nawrocki.

W maju 2025 roku Onet opublikował artykuł dotyczący przeszłości obecnego prezydenta i jego pracy w hotelu.

Nawrocki stanowczo zaprzeczył zarzutom opisanym przez portal i skierował sprawę do sądu.

Donald Tusk coraz chętniej korzysta z nowej formy komunikacji z wyborcami. Premier nagrywa filmy w specjalnie przygotowanym studiu, siedząc przed mikrofonem i komentując wydarzenia polityczne. Uwagę mogą jednak przyciągać również przedmioty ustawione za jego plecami. Szczególnie dwa plakaty, które pojawiają się w tle nagrań.

Na jednym z nich widnieje napis „Sopot” oraz grafika przedstawiająca charakterystyczny plażowy parasol. Inny pokazuje budynek słynnego Grand Hotelu. Choć oba nawiązują do nadmorskiego kurortu, drugi może budzić dodatkowe skojarzenia. Wszystko przez głośną sprawę dotyczącą przeszłości Karola Nawrockiego.

Plakaty za plecami Donalda Tuska. Grand Hotel przyciąga uwagę

Nowa scenografia nagrań premiera nie jest przypadkowym zbiorem przedmiotów. Na początku za Tuskiem można było zobaczyć sportową koszulkę z jego nazwiskiem i numerem 12. Później w tym miejscu pojawił się plakat z napisem „Grand Hotel Sopot”.

Grafika przedstawia charakterystyczną bryłę luksusowego hotelu, z czerwonym dachem i kopułą. Na innym plakacie pojawia się nawiązanie do Sopotu w postaci plażowego parasola.

O plakacie Grand Hotelu pisała już 2 października Wirtualna Polska, zwracając uwagę na możliwy polityczny podtekst zmiany dekoracji. Nie ma jednak potwierdzenia, że premier celowo umieścił grafikę w kadrze, aby uderzyć w prezydenta.

Sopot nie jest przy tym przypadkowym miastem w biografii samego Tuska. Premier od lat jest związany z Trójmiastem, a nadmorski kurort pozostaje bliski jego rodzinnej historii. Mimo tego plakat Grand Hotelu trudno dziś oglądać bez skojarzeń z wydarzeniami ubiegłorocznej kampanii prezydenckiej.

Grand Hotel i Karol Nawrocki. Skąd te skojarzenia?

W maju 2025 roku, tuż przed drugą turą wyborów prezydenckich, Onet opublikował artykuł dotyczący pracy Karola Nawrockiego w sopockim Grand Hotelu. Obecny prezydent przed laty był tam zatrudniony jako ochroniarz.

Dziennikarze portalu powołali się na relacje dawnych współpracowników Nawrockiego. Według ich zeznań miał on uczestniczyć w sprowadzaniu prostytutek dla gości hotelu. Polityk zdecydowanie odrzucił te oskarżenia.

– To oczywiście jest nieprawda, bo nie takie były moje zadania. Byłem od tego, żeby dbać o bezpieczeństwo w Grand Hotelu, a to goście decydowali o swoich potrzebach – tłumaczył Nawrocki w Kanale Zero.

Po ukazaniu się publikacji zapowiedział podjęcie kroków prawnych.

"Za ten stek kłamstw i nienawiści pozwę Onet w trybie cywilnym o ochronę dóbr osobistych, a także złożę prywatny akt oskarżenia w trybie karnym" – napisał wówczas na platformie X.

Nawrocki pozwał Onet. Sprawa trafiła do sądu

Spór nie zakończył się na publicznych oświadczeniach. We wrześniu 2026 roku przed Sądem Okręgowym w Warszawie rozpoczął się proces cywilny wytoczony przez Karola Nawrockiego wydawcy Onetu.

W październiku sąd zdecydował o jawności dalszego postępowania. Osobno toczy się sprawa dotycząca prywatnego aktu oskarżenia przeciwko autorom publikacji. Pierwszą rozprawę w tym postępowaniu wyznaczono na 11 stycznia 2027 roku.

W tym kontekście plakat z Grand Hotelem za plecami Donalda Tuska nabiera politycznego znaczenia. Nie wiadomo jednak, czy jest świadomą aluzją do prezydenta, czy po prostu elementem scenografii nawiązującej do rodzinnych stron premiera.

Sami internauci mogą wyrobić sobie zdanie, oglądając nagrania publikowane na instagramowym profilu szefa rządu.

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