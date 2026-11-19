„To zaburzyło nasze poczucie bezpieczeństwa, ludzie się boją”, przekonywał młody chłopak, którego Adam Feder spotkał przed Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie. „Kto wie, czy ktoś nie wiedzie tutaj autem i nie zacznie strzelać do nas, jak do kaczek!”, przekonywał kolejny mężczyzna. „Czy boję się, że ktoś wejdzie z bombą do mojej uczelni? Raczej nie. Statystycznie jesteśmy całkiem bezpiecznym państwem”, uspokajał student. „Jest delikatny niepokój, ma się w większych miastach taką obawę, że to mogło dotyczyć mnie”, zauważyła kobieta. „Chciałbym się zabezpieczyć w najbliższym czasie gazem albo innym przedmiotem, żebym mógł się obronić, jeżeli dojdzie do czegoś takiego”, przekonywał mężczyzna. „W Polsce wciąż czuję się bezpiecznie. Nie obracam się, nie patrzę dookoła, czy jakieś niebezpieczeństwo na mnie czyha”, zauważył kolejny.