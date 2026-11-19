Marta Nawrocka, pierwsza dama, gościła 18 listopada w Pałacu na Wyspie w warszawskich Łazienkach Królewskich małżonki i partnerki przywódców państw uczestniczących w międzynarodowej konferencji.

Zaprezentowała elegancką, niemal czarną stylizację, która została bardzo pozytywnie oceniona przez projektanta Daniela Jacoba Dalego, dostrzegającego w niej nawiązania do estetyki Diora.

Projektant porównał budowanie wizerunku pierwszej damy do Anny Wintour, podkreślając konsekwencję w używaniu charakterystycznych dodatków, takich jak ozdoby do włosów.

Marta Nawrocka w czerni. Tak powitała zagranicznych gości

Marta Nawrocka ponownie zwróciła uwagę swoją stylizacją podczas oficjalnego wydarzenia. W środę, 18 listopada, pierwsza dama gościła w Pałacu na Wyspie w warszawskich Łazienkach Królewskich małżonki i partnerki przywódców państw, które przyjechały do Polski na międzynarodową konferencję „Ich przyszłość. Nasza odpowiedzialność”.

Wśród zaproszonych znalazły się pierwsza dama Litwy Diana Nausėdienė, partnerka prezydenta Rumunii Mirabela Grădinaru oraz Charity Wallace, specjalna wysłanniczka pierwszej damy Stanów Zjednoczonych Melanii Trump.

Spotkanie odbyło się w wyjątkowej scenerii królewskiej rezydencji. Uczestniczki zwiedziły Galerię Obrazów, dokonały wpisów do Księgi Pamiątkowej, a wieczór uświetnił występ solistów Polskiego Baletu Narodowego przy muzyce Fryderyka Chopina.

Pierwsza dama w nietypowym garniturze! Ten detal robi wrażenie

Marta Nawrocka zdecydowała się na elegancki komplet w bardzo ciemnym, niemal czarnym odcieniu. Dopasowany żakiet z wyraźnie zaznaczoną talią i lekko rozszerzonym dołem zestawiła z rozkloszowaną spódnicą o długości midi. Całość uzupełniły wysokie, połyskujące czarne kozaki.

Uwagę przyciągała również ozdoba umieszczona na włosach. Ten element pojawia się w stylizacjach pierwszej damy coraz częściej.

Projektant zachwycony Martą Nawrocką. Wspomniał o Diorze

O ocenę najnowszej stylizacji Marty Nawrockiej poprosiliśmy projektanta mody Daniela Jacoba Dalego, który wcześniej komentował dla „Super Expressu” stroje pierwszej damy podczas obchodów Święta Niepodległości.

Ekspert zwrócił uwagę przede wszystkim na proporcje stroju, elegancki fason i sposób, w jaki poszczególne elementy tworzą spójną całość.

– Marta Nawrocka wygląda w tej czarnej stylizacji absolutnie przepięknie! – ocenił Daniel Jacob Dali w rozmowie z SE.pl.

Projektant dostrzegł w stroju nawiązania do estetyki francuskiego domu mody Dior. W jego ocenie dopasowany krój, podkreślona talia i wyrazista linia sylwetki przywodzą na myśl klasyczne rozwiązania znane z paryskiego krawiectwa.

Istotną rolę odgrywa również ozdoba na głowie. Niewielki dodatek wyróżnia się na tle jednolitego kolorystycznie zestawu i nadaje mu indywidualny charakter.

Dali uważa, że właśnie takie szczegóły mogą z czasem stać się znakiem rozpoznawczym pierwszej damy.

Marta Nawrocka jak Anna Wintour? Projektant wyjaśnia porównanie

Najciekawsze słowa projektanta dotyczą jednak nie samego ubrania, lecz sposobu, w jaki Marta Nawrocka buduje swój publiczny wizerunek.

Daniel Jacob Dali porównał pierwszą damę do Anny Wintour, wieloletniej redaktor naczelnej amerykańskiego „Vogue'a”, której charakterystyczna fryzura i ciemne okulary stały się rozpoznawalne na całym świecie.

– Jej sposób budowania wizerunku przywodzi mi na myśl Annę Wintour nie przez podobieństwo stylu czy wyglądu, lecz przez konsekwencję i umiejętność uczynienia z charakterystycznych detali własnego znaku rozpoznawczego – powiedział projektant dla „Super Expressu”.

Ekspert zaznaczył więc, że nie chodzi o kopiowanie stylu Wintour ani fizyczne podobieństwo obu kobiet. Dostrzega natomiast wspólną cechę w świadomym powtarzaniu charakterystycznych elementów garderoby.

Anna Wintour od dekad kojarzona jest z precyzyjnie określonym wizerunkiem. Marta Nawrocka również coraz częściej wybiera dodatki, dzięki którym jej oficjalne stylizacje nabierają indywidualnego charakteru.

W przypadku pierwszej damy szczególne miejsce zajmują właśnie ozdoby do włosów. W ostatnich miesiącach można było zobaczyć ją w różnych wariantach opasek i eleganckich nakryć głowy.

– Marta pięknie rozwija własną estetykę, a te ozdoby na głowie nabierają coraz bardziej charakterystycznego znaczenia – zauważył Dali.

Projektant podsumował swoją ocenę słowami:

– Klasa, wyczucie i naprawdę piękny styl!

Ważna konferencja z inicjatywy Marty Nawrockiej

Wieczorne spotkanie w Łazienkach Królewskich poprzedziło drugi dzień międzynarodowej konferencji „Ich przyszłość. Nasza odpowiedzialność”, zorganizowanej z inicjatywy Marty Nawrockiej.

Wydarzenie odbywa się 18 i 19 listopada w Warszawie. Poświęcono je bezpieczeństwu dzieci i młodzieży w świecie cyfrowym, w tym zagrożeniom związanym z cyberprzemocą, niebezpiecznymi treściami i rozwojem nowych technologii.

W czwartek, 19 listopada, do rozmów dołączyły zagraniczne uczestniczki spotkania. Konferencja ma służyć wymianie doświadczeń oraz wypracowaniu rekomendacji dotyczących ochrony najmłodszych użytkowników internetu.

Marta Nawrocka łączy więc działalność społeczną z coraz bardziej rozpoznawalnym stylem oficjalnych wystąpień. Jej najnowszy strój spotkał się z wyjątkowo pozytywną oceną Daniela Jacoba Dalego, który widzi w pierwszej damie konsekwencję w budowaniu modowej tożsamości.

Autor: Archiwum prywatne

Kim jest Daniel Jacob Dali? Projektant, który ubierał światowe gwiazdy

Daniel Jacob Dali to pochodzący z Krakowa polski projektant mody i stylista, od lat związany z hiszpańską Ibizą. Swoje doświadczenie zdobywał również w Paryżu, Madrycie i Wielkiej Brytanii, gdzie rozwijał autorską markę DJD Fashion. Jego projekty nosiła m.in. Paris Hilton, a o jego twórczości pisały zarówno polskie, jak i zagraniczne media. Dali jest również znany z komentowania stylizacji osób publicznych. Na przestrzeni lat oceniał dla „Super Expressu” między innymi modowe wybory Dody, Margaret i Małgorzaty Kożuchowskiej. W swoich analizach zwraca uwagę nie tylko na krój czy kolor ubrań, ale przede wszystkim na konsekwencję w budowaniu własnego wizerunku. Właśnie tę cechę szczególnie docenił u Marty Nawrockiej.

Zobaczcie w naszej galerii, jak Marta Nawrocka prezentowała się podczas spotkania w Łazienkach Królewskich!

Tak Marta Nawrocka powitała powstańców warszawskich. Wzruszające wideo niesie się po sieci