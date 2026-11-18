Marta Nawrocka, Pierwsza Dama, zainaugurowała 18 listopada w Pałacu Prezydenckim w Warszawie międzynarodową konferencję „Ich przyszłość. Nasza odpowiedzialność”.

Na wydarzeniu zaprezentowała się w eleganckim, śliwkowym garniturze z pudroworóżową koszulą, której charakterystycznym detalem była biżuteryjna kokarda pod szyją.

Konferencja, której pomysłodawczynią jest Nawrocka, poświęcona jest ochronie dzieci i młodzieży przed zagrożeniami w internecie i potrwa dwa dni, z udziałem zagranicznych gości.

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Marta Nawrocka zachwyca elegancją. Tak wystąpiła w Pałacu Prezydenckim

Marta Nawrocka coraz śmielej eksperymentuje z oficjalną garderobą. Pierwsza dama nie rezygnuje z klasycznych garniturów, ale chętnie sięga po wyraziste kolory, ciekawe fasony i dodatki, które nadają stylizacjom indywidualny charakter. Podczas środowego wydarzenia w Pałacu Prezydenckim ponownie udowodniła, że formalny strój wcale nie musi być nudny.

18 listopada małżonka Karola Nawrockiego zainaugurowała międzynarodową konferencję „Ich przyszłość. Nasza odpowiedzialność”, poświęconą ochronie dzieci i młodzieży przed zagrożeniami w internecie.

Na tę okazję wybrała ciemny garnitur w głębokim odcieniu burgundu, wpadającym w śliwkę. Marynarka o mocno zarysowanych ramionach nadała sylwetce wyrazistości, a dopasowane kolorystycznie spodnie stworzyły spójną, elegancką całość.

Najciekawsze było jednak to, co pierwsza dama założyła pod marynarkę.

Śliwkowy garnitur i różowa koszula. Ten detal robi różnicę!

Marta Nawrocka zestawiła ciemny garnitur z pudroworóżową koszulą z dużym, wyraźnie zaznaczonym kołnierzykiem. Pastelowy kolor pięknie kontrastował z intensywnym odcieniem marynarki i rozświetlał całą stylizację.

Pod kołnierzykiem pojawiła się czarna ozdobna kokarda z błyszczącą broszką przypominającą biżuteryjny kwiat. Właśnie ten niewielki element przyciąga uwagę na zbliżeniach.

Połączenie różu, burgundu i czerni nadało stylizacji elegancki, nieco retro charakter. Szerokie, wyraźnie zarysowane ramiona przywodzą na myśl modę lat 80., ale prosty krój spodni i oszczędne dodatki sprawiają, że całość wygląda współcześnie.

Pierwsza dama zrezygnowała z dużych kolczyków i naszyjnika. Wybrała drobne ozdoby przy uszach, a włosy zebrała w gładkie upięcie z delikatnymi pasmami przy twarzy. Makijaż pozostał subtelny, z podkreślonymi oczami i ustami w naturalnym odcieniu.

Do kompletu dobrała czarne buty na obcasie.

Całość sprawia wrażenie starannie skomponowanej. Mocna linia ramion nadaje stylizacji pewności siebie, natomiast różowa koszula łagodzi jej surowy charakter.

Największym atutem tego zestawu jest umiejętne połączenie kobiecych detali z wyrazistym, niemal biznesowym krojem garnituru. Marta Nawrocka nie potrzebowała efektownej sukni, aby stworzyć zapadającą w pamięć stylizację.

Ważna konferencja z inicjatywy Marty Nawrockiej. Przyjadą zagraniczni goście

Stylizacja pierwszej damy to jednak tylko wizualna strona środowego wydarzenia. W Pałacu Prezydenckim rozpoczęła się dwudniowa międzynarodowa konferencja „Ich przyszłość. Nasza odpowiedzialność”, której pomysłodawczynią jest Marta Nawrocka.

Spotkanie odbywa się 18 i 19 listopada. Uczestnicy rozmawiają o zagrożeniach, na jakie dzieci i młodzież są narażone w internecie. W programie znalazły się kwestie cyberprzemocy, hejtu, ochrony prywatności, sztucznej inteligencji i wpływu internetowych algorytmów na najmłodszych użytkowników.

Wśród zaproszonych gości są eksperci, przedstawiciele instytucji państwowych, organizacji społecznych oraz osoby znane z życia publicznego.

W dyskusjach mają uczestniczyć między innymi rzeczniczka praw dziecka Monika Horna-Cieślak, prezes Najwyższej Izby Kontroli Mariusz Haładyj, a także Alicja Bachleda-Curuś i Omenaa Mensah.

Na czwartek zaplanowano spotkania z zagranicznymi gośćmi. Wśród zapowiedzianych uczestników są pierwsza dama Litwy Diana Nausėdienė, partnerka prezydenta Rumunii Mirabela Grădinaru oraz Charity Wallace, specjalna wysłanniczka Melanii Trump.

Marta Nawrocka chce chronić dzieci w sieci. „Rozmawiajcie ze swoimi dziećmi”

Konferencja jest kontynuacją międzynarodowych inicjatyw, w których pierwsza dama uczestniczyła wcześniej w Stanach Zjednoczonych i Turcji.

Przed rozpoczęciem wydarzenia Marta Nawrocka udzieliła wywiadu Polskiej Agencji Prasowej. Podkreśliła, że bezpieczeństwo dzieci powinno łączyć przedstawicieli różnych środowisk, niezależnie od ich przekonań politycznych.

Mówiła również o roli rodziców, którzy powinni interesować się codziennym życiem swoich dzieci, także tym prowadzonym w internecie.

– Przede wszystkim chciałabym powiedzieć rodzicom: rozmawiajcie ze swoimi dziećmi i poświęcajcie im czas – apelowała pierwsza dama.

Marta Nawrocka chce, aby warszawskie spotkanie nie zakończyło się wyłącznie na dyskusjach. Organizatorzy zapowiadają przygotowanie rekomendacji dotyczących edukacji i ochrony najmłodszych użytkowników internetu.

Marta Nawrocka znalazła swój styl? Garnitury to jej znak rozpoznawczy

Od początku prezydentury Karola Nawrockiego jego żona regularnie wybiera garnitury na oficjalne wydarzenia. W jej garderobie pojawiały się już pastelowy róż, błękit, stonowane brązy i klasyczne ciemne odcienie.

Często stawia na wyraziste kołnierzyki, broszki oraz starannie dobrane koszule. W ten sposób nawet bardzo formalne zestawy nabierają bardziej osobistego charakteru.

Środowa stylizacja świetnie wpisuje się w ten kierunek, ale ma w sobie więcej modowej odwagi niż wiele wcześniejszych kompletów.

Śliwkowy kolor jest elegancki, a zarazem mniej oczywisty niż czerń czy granat. Różowa koszula dodaje lekkości, a czarna kokarda z broszką tworzy charakterystyczny akcent.

Marta Nawrocka połączyła powagę międzynarodowego wydarzenia z modową swobodą. I trzeba przyznać, że to połączenie prezentuje się wyjątkowo dobrze.

Zobaczcie w naszej galerii zdjęcia Marty Nawrockiej z konferencji „Ich przyszłość. Nasza odpowiedzialność”. Warto przyjrzeć się zwłaszcza detalom jej stylizacji!

NAWROCKI POKAZAŁ SŁABOŚĆ I STRACH?!