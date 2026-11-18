Policjanci Jakub Kulik i Artur Morański odznaczeni w Dubaju za powstrzymanie zamachowca

Dwaj funkcjonariusze, którzy podczas tragicznej strzelaniny w Krakowie stawili czoła uzbrojonemu napastnikowi, zostali uhonorowani na Światowym Szczycie Policji w Dubaju. Jakub Kulik i Artur Morański otrzymali medale „Security Sense” za bohaterską postawę podczas zamachu i powstrzymanie dalszego rozlewu krwi.

Informację o wyróżnieniu przekazał za pośrednictwem mediów społecznościowych szejk Saif bin Zayed Al Nahyan, wicepremier i minister spraw wewnętrznych Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

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Szejk Saif bin Zayed Al Nahyan chwali odwagę polskich policjantów

„Ochrona życia, obrona ludności cywilnej i zdecydowana walka z terroryzmem — to szlachetna misja policji, której ucieleśnieniem są odwaga i poświęcenie funkcjonariuszy organów ścigania wykonujących swoje obowiązki” – napisał szejk.

Zaznaczył, że polscy policjanci wykazali się wielkim poświęceniem, podejmując walkę z uzbrojonym sprawcą. Chociaż obaj zostali ranni, nie wycofali się i powstrzymali zamachowca. Dzięki ich interwencji udało się uniknąć kolejnych ofiar.

Odznaczenia w imieniu obu funkcjonariuszy odebrał w Dubaju komendant główny policji Marek Boroń.

Minister spraw wewnętrznych ZEA podkreślił, że medale są wyrazem uznania dla odwagi Polaków, ale także przypomnieniem o wspólnym zadaniu policjantów na całym świecie, jakim jest ochrona ludzi przed przemocą.

حماية الأرواح والدفاع عن المدنيين والتصدي للإرهاب بكل حزم، رسالة شرطية نبيلة تتجسد في شجاعة رجال الأمن وتفانيهم في أداء واجبهم. خلال القمة الشرطية العالمية بدبي، كرّمنا الشرطيين البولنديين ياكوب كوليك وآرتور مورانسكي 🇵🇱 بميدالية الحس الأمني، تقديراً لشجاعتهما في التصدي لمهاجم مسلح بمدينة كراكوف، رغم إصابتهما، والحيلولة دون سقوط مزيد من الضحايا. وتسلّم الميداليتين نيابةً عنهما الجنرال ماريك بورون، القائد العام للشرطة الوطنية البولندية. هذا التكريم تقدير لشجاعتهما، وتأكيد على وحدة الرسالة الشرطية في حماية المجتمعات ومواجهة العنف والإرهاب بحزم ومسؤولية.— سيف بن زايد آل نهيان (@SaifBZayed) November 16, 2026

Zamach na Rynku Głównym w Krakowie. Michał Oksiński zabił sześć osób

7 listopada na Rynku Głównym w Krakowie 24-letni Michał Oksiński zaczął strzelać do przypadkowych osób. Zginęło sześć osób, a kolejnych 15 odniosło obrażenia.

Do akcji wkroczyli Jakub Kulik i Artur Morański. Podczas wymiany ognia z napastnikiem obaj policjanci zostali poważnie ranni, ale przeżyli. Sprawcę przewieziono do szpitala w stanie krytycznym.

Jeszcze tego samego dnia w mieszkaniu rodzinnym 24-latka znaleziono ciała jego rodziców oraz siostry. Sam zamachowiec zmarł 9 listopada, dwa dni po strzelaninie.

Postawa krakowskich policjantów wywołała ogromne uznanie w Polsce. Teraz ich bohaterstwo zostało uhonorowane również na międzynarodowej uroczystości w Dubaju.