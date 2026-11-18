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Policjanci Jakub Kulik i Artur Morański odznaczeni w Dubaju za powstrzymanie zamachowca
Dwaj funkcjonariusze, którzy podczas tragicznej strzelaniny w Krakowie stawili czoła uzbrojonemu napastnikowi, zostali uhonorowani na Światowym Szczycie Policji w Dubaju. Jakub Kulik i Artur Morański otrzymali medale „Security Sense” za bohaterską postawę podczas zamachu i powstrzymanie dalszego rozlewu krwi.
Informację o wyróżnieniu przekazał za pośrednictwem mediów społecznościowych szejk Saif bin Zayed Al Nahyan, wicepremier i minister spraw wewnętrznych Zjednoczonych Emiratów Arabskich.
Szejk Saif bin Zayed Al Nahyan chwali odwagę polskich policjantów
„Ochrona życia, obrona ludności cywilnej i zdecydowana walka z terroryzmem — to szlachetna misja policji, której ucieleśnieniem są odwaga i poświęcenie funkcjonariuszy organów ścigania wykonujących swoje obowiązki” – napisał szejk.
Zaznaczył, że polscy policjanci wykazali się wielkim poświęceniem, podejmując walkę z uzbrojonym sprawcą. Chociaż obaj zostali ranni, nie wycofali się i powstrzymali zamachowca. Dzięki ich interwencji udało się uniknąć kolejnych ofiar.
Odznaczenia w imieniu obu funkcjonariuszy odebrał w Dubaju komendant główny policji Marek Boroń.
Minister spraw wewnętrznych ZEA podkreślił, że medale są wyrazem uznania dla odwagi Polaków, ale także przypomnieniem o wspólnym zadaniu policjantów na całym świecie, jakim jest ochrona ludzi przed przemocą.
Zamach na Rynku Głównym w Krakowie. Michał Oksiński zabił sześć osób
7 listopada na Rynku Głównym w Krakowie 24-letni Michał Oksiński zaczął strzelać do przypadkowych osób. Zginęło sześć osób, a kolejnych 15 odniosło obrażenia.
Do akcji wkroczyli Jakub Kulik i Artur Morański. Podczas wymiany ognia z napastnikiem obaj policjanci zostali poważnie ranni, ale przeżyli. Sprawcę przewieziono do szpitala w stanie krytycznym.
Jeszcze tego samego dnia w mieszkaniu rodzinnym 24-latka znaleziono ciała jego rodziców oraz siostry. Sam zamachowiec zmarł 9 listopada, dwa dni po strzelaninie.
Postawa krakowskich policjantów wywołała ogromne uznanie w Polsce. Teraz ich bohaterstwo zostało uhonorowane również na międzynarodowej uroczystości w Dubaju.