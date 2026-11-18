Krwawa strzelanina w Krakowie. Kto odziedziczy arsenał broni po sprawcy i jego ojcu?

Tragedia, która rozegrała się w Krakowie, pozostawiła po sobie nie tylko ból i żałobę, ale również skomplikowane pytania natury prawnej. Śledczy ustalili, że ojciec zamachowca posiadał legalne pozwolenie na aż 11 sztuk broni, które przechowywał w domu. Sam sprawca, Michał Oksiński, w marcu bieżącego roku uzyskał uprawnienia do posiadania dwóch sztuk broni – pistoletu oraz karabinka. W obliczu śmierci całej najbliższej rodziny pojawia się kluczowe pytanie: co stanie się z tym groźnym arsenałem?

Jak wyjaśnia w rozmowie z dziennikiem „Fakt” adwokat Katarzyna Gabrysiak z Kancelarii Adwokackiej Athen, śmierć właściciela nie oznacza natychmiastowego przepadku mienia. Broń po zmarłym może podlegać dziedziczeniu na takich samych zasadach, jak każdy inny element majątku, na przykład samochód czy oszczędności. O tym, do kogo ostatecznie trafi, decyduje testament lub przepisy Kodeksu cywilnego.

Samo odziedziczenie prawa własności do pistoletu czy karabinu nie jest równoznaczne z prawem do jego legalnego posiadania i używania. Pozwolenie na broń ma bowiem charakter ściśle osobisty i wygasa w momencie śmierci danej osoby. Oznacza to, że nikt z dalszej rodziny nie może po prostu zostawić odnalezionego arsenału w szafie.

„Osoby, które ją tam znajdą lub wejdą w jej posiadanie, powinny niezwłocznie powiadomić Policję. Nie wolno samodzielnie jej używać, przenosić, przekazywać innym osobom ani traktować pozwolenia zmarłego jako upoważnienia do jej przechowywania” – tłumaczy adwokat Katarzyna Gabrysiak na łamach „Faktu”.

W przypadku odnalezienia broni po zmarłym krewnym należy natychmiast skontaktować się z najbliższą jednostką policji. Funkcjonariusze zabezpieczą niebezpieczne przedmioty i przewiozą je do policyjnego depozytu. Samodzielne manipulowanie przy broni lub próba jej ukrycia przed organami ścigania grozi bardzo poważnymi konsekwencjami karnymi.

Dwie drogi dla spadkobierców. Co się stanie, gdy nikt nie zgłosi się po spadek?

Osoba, która formalnie odziedziczy broń po sprawcy tragedii lub jego ojcu, stanie przed jasnym wyborem. Może ubiegać się o wydanie pozwolenia na broń do celów pamiątkowych, przechodząc pełną procedurę administracyjną. Drugim rozwiązaniem jest sprzedaż odziedziczonych egzemplarzy za pośrednictwem koncesjonowanego przedsiębiorcy. Policyjny depozyt zabezpiecza mienie do czasu wyjaśnienia spraw spadkowych, jednak koszty tego przechowywania obciążają ostatecznego spadkobiercę.

Co w sytuacji, gdy nikt z rodziny nie zdecyduje się na przejęcie spadku lub nie uda się ustalić żadnych krewnych? Wówczas, zgodnie z polskim prawem, cały majątek – w tym zgromadzona broń – przypada gminie ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego, a w ostateczności Skarbowi Państwa, który przejmuje go z dobrodziejstwem inwentarza.

Zginął, próbując schronić się w sklepie

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Sonda Czy w Polsce powinien być powszechny dostęp do broni? Tak. Nie. Trudno powiedzieć.