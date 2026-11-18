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Bohaterowie zamachu w Krakowie odznaczeni! Ratowali ranną kobietę, gdy trwała strzelanina

W poniedziałek w Pałacu Prezydenckim w Bratysławie odbyła się uroczystość wręczenia Medali Wdzięczności. Prezydent Słowacji Peter Pellegrini uhonorował Lindę Trnkovą i Maria Maczinę, którzy 7 listopada znaleźli się w samym centrum tragicznych wydarzeń w Krakowie.

Młodzi Słowacy przyjechali do Polski na jednodniową wycieczkę autokarową. Kiedy na Rynku Głównym rozległy się strzały, schronili się w restauracji. Nie pozostali tam jednak długo. Widząc ciężko ranną kobietę, wybiegli na zewnątrz, żeby jej pomóc.

Bohaterowie z Krakowa odznaczeni. Ryzykowali własnym życiem

Linda i Mario rozpoczęli reanimację poszkodowanej i próbowali zatamować krwawienie z ran postrzałowych. Wszystko działo się w chwili, gdy zagrożenie jeszcze nie minęło.

„Chociaż byliście świadkami strasznego wydarzenia, które z pewnością przeraziło wszystkich obecnych na Rynku, a także w kawiarniach i restauracjach, nie pozostaliście w ukryciu” – powiedział Pellegrini.

Linda Trnkova studiuje ratownictwo medyczne, a Mario Maczina jest zawodowym żołnierzem służącym w Gwardii Prezydenckiej Słowacji.

Prezydent Polski podziękował młodym Słowakom

„Chciałem poprzez wręczenie tych medali pokazać wszystkim ludziom na Słowacji, jak wspaniałych młodych ludzi mamy. Ludzi gotowych narazić własne życie, aby pomagać innym walczącym o życie” – podkreślił słowacki prezydent.

Pellegrini przekazał również podziękowania od Karola Nawrockiego, z którym kilka dni wcześniej spotkał się w Poznaniu.

„Poprosił mnie, abym także w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej i jego osobiście podziękował wam za to, co zrobiliście” – powiedział.

Do zamachu w Krakowie doszło 7 listopada. Napastnik strzelał do przypadkowych osób na Rynku Głównym i pobliskich ulicach. Zginęło sześć osób, a 16 zostało rannych. Sprawca został postrzelony przez policjantów i zatrzymany. Później zmarł w szpitalu.

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