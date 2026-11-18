USA ostrzegają przed możliwymi zamachami w Europie. Na liście jest Polska!

Ambasada i konsulat USA w Lizbonie wydały we wtorek ostrzeżenie dla Amerykanów przebywających w Portugalii. Dyplomaci apelują o szczególną ostrożność w okresie zbliżających się świąt Bożego Narodzenia. Powodem jest zagrożenie możliwymi zamachami terrorystycznymi.

Podobne alerty amerykańskie służby dyplomatyczne wydały także w innych krajach Europy. Wśród nich wymieniono Polskę, Hiszpanię, Niemcy, Irlandię, Wielką Brytanię, Francję i Rumunię.

USA ostrzegają przed zamachami. Wymieniają Polskę

W komunikacie opublikowanym przez amerykańskich dyplomatów w Portugalii wskazano miejsca, które mogą stać się celem terrorystów. Chodzi przede wszystkim o jarmarki świąteczne, centra handlowe, popularne atrakcje turystyczne, targowiska, dworce i inne węzły komunikacyjne. Zagrożone mogą być również świątynie.

"Obywatele USA powinni zachować szczególną ostrożność podczas świątecznych festynów (…), a także w miejscach, gdzie gromadzą się duże tłumy. Przebywający w zatłoczonych i popularnych wśród turystów miejscach powinni uważnie obserwować otoczenie i zawsze stosować się do poleceń policji i służb porządkowych" – napisano w alercie dotyczącym Portugalii.

Amerykańskie służby przestrzegają, że atak może nastąpić niespodziewanie.

"Terroryści, w tym osoby działające w pojedynkę, mogą przeprowadzić atak bez ostrzeżenia lub z bardzo krótkim wyprzedzeniem" – podkreślono.

Ostrzeżenia przed świętami Bożego Narodzenia

Amerykanom zalecono unikanie dużych zgromadzeń, demonstracji i zachowanie czujności w zatłoczonych miejscach. W Portugalii dodatkowym powodem do ostrożności są liczne protesty przeciwko wysokim cenom mieszkań i czynszów, organizowane od października.

Wydanie podobnych alertów w kilku państwach, w tym w Polsce, nie oznacza jednak, że służby wykryły przygotowania do konkretnych zamachów. W przekazanych informacjach nie wskazano żadnego planowanego ataku ani jego miejsca. Ostrzeżenia mają charakter zapobiegawczy i dotyczą przede wszystkim okresu świątecznego, kiedy na ulicach europejskich miast pojawiają się tłumy mieszkańców i turystów.

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JUST IN - U.S. embassies across Europe warn Americans that terrorists, including lone actors, may attack holiday markets, transport hubs and places of worship "with little or no warning." https://t.co/XRN2tr5hl3— Disclose.tv (@disclosetv) November 16, 2026