Pterodaktyl na nagraniu z Meksyku? Jaime Maussan udostępnił wideo z Ciudad Juárez

"Pak Jurajski" stał się rzeczywistością? Niektórzy tak sądzą, ale to pewnie tlyko jeszcze jeden deep fake! O co chodzi|? W mediach społecznościowych krąży kilka filmów, na których widać dziwne latające stworzenie nad Ciudad Juárez, meksykańskim miastem położonym przy granicy z USA. Tajemniczy zwierz ma szerokie skrzydła, długą głowę i charakterystyczny grzebień, przez co faktycznie przypomina prehistorycznego gada.

Jedno z nagrań opublikował Jaime Maussan, zajmujący się badaniem UFO. Według niego film zarejestrowała kamera domowego monitoringu. Na innym nagraniu podobne stworzenie ma przelatywać nad miastem w biały dzień.

„W Meksyku był pterodaktyl! Kto wypuścił potwora?” – zastanawiał się jeden z komentujących.

Pojawiła się też w sieci opowieść o chłopcu, który rzekomo widział, jak tajemnicze zwierzę zaatakowało psa. Stworzenie miało próbować unieść go w powietrze, ale w ostatniej chwili wypuściło czworonoga i odleciało. Tej historii nikt jednak nikt inny nie potwierdził.

Sonda Czy dinozaury powinny wrócić na Ziemię? Tak Nie

Sergio Rodríguez i TV Azteca komentują wideo z pterodaktylem nad Ciudad Juárez

Wśród komentujących naprawdę nie brakuje głosów, że kamery uchwyciły latającego gada, który wyginął 150 milionów lat temu. Najbardziej skrajne teorie mówią nawet o tym, że prehistoryczne zwierzę przedostało się na Ziemię przez portal prowadzący z innego wymiaru.

Sprawa stała się tak głośna, że zajęli się nią nawet miejscowi urzędnicy. Oni podchodzą do rewelacji o powrocie dinozaurów z dużym dystansem. Szef obrony cywilnej w Ciudad Juárez, Sergio Rodríguez stanowczo stwierdził, że film niczego nie dowodzi.

Z kolei dziennikarze stacji telewizyjnej TV Azteca mają znacznie bardziej przyziemne wyjaśnienie tej zagadki. Ich zdaniem tajemnicza sylwetka na niebie to po prostu czapla modra.

Cała grupa pterozaurów, obejmująca między innymi pterodaktyle oraz pteranodony, wymarła około 66 milionów lat temu, przy czym same pterodaktyle zniknęły niemal 100 milionów lat wcześniej.

Hey @Grok, is that a … pterodactyl in Mexico? If so, we might need to give Jeff Goldblum a call. https://t.co/q8v8gPtbzu— Pratap (@Pratapverse) November 17, 2026

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