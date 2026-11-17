Jeffrey Epstein nie popełnił samobójstwa? Ekspert Michael Freeman badał sekcję zwłok

Jeffrey Epstein zmarł 10 sierpnia 2019 roku w areszcie w Nowym Jorku. Oczekiwał tam na proces w sprawie wykorzystywania seksualnego nieletnich. Śledczy szybko uznali, że tajemniczy miliarder popełnił samobójstwo przez powieszenie. Okoliczności jego śmierci od lat wywołują jednak pytania.

Według „The New York Times” lekarz medycyny sądowej dr Michael Freeman dostał dostęp do dokumentacji medycznej dzięki Markowi Epsteinowi, bratu zmarłego. Przez kilkanaście miesięcy analizował zdjęcia z sekcji zwłok i charakter obrażeń. W badaniach pomagali mu dwaj inni specjaliści.

– Chwileczkę, to nie wygląda na ślad po powieszeniu – powiedział Freeman, opisując swoją reakcję po obejrzeniu fotografii.

Jak tłumaczy ekspert, przy powieszeniu na szyi zazwyczaj pozostaje dość równy ślad, który biegnie ukośnie ku górze. U Epsteina wyglądał on inaczej. Był głęboki, nieregularny, a po jednej stronie rozdzielał się na kształt litery Y.

Zdaniem Freemana takie obrażenia mogą świadczyć o uduszeniu od tyłu. Zwrócił również uwagę na ślady przypominające zadrapania paznokciami, otarcia na szyi oraz krwawienie w mięśniu barku. Uważa, że mogły powstać podczas szarpaniny.

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Śmierć Epsteina wciąż budzi pytania. Co wydarzyło się w celi?

Michael Freeman krytykuje również sposób prowadzenia śledztwa. Zastanawia się, dlaczego śledczy nie zbadali materiału DNA, który mógł znajdować się pod paznokciami finansisty.

Niejasności dotyczą także pracy strażników. Funkcjonariusze przez kilka godzin nie kontrolowali celi Epsteina, a monitoring nie działał prawidłowo.

Freeman zaznacza, że nie zamierza wskazywać osoby, która mogła zabić finansistę. Zależy mu przede wszystkim na rzetelnym sprawdzeniu okoliczności śmierci.

– Oto moja praca. Pomyślcie sami. Sprawdźcie to. Jeśli się zgadzacie, świetnie. Jeśli nie, powiedzcie mi, gdzie popełniłem błąd – powiedział „The New York Times”.

Wnioski eksperta nie zostały jeszcze opublikowane w recenzowanym czasopiśmie naukowym. Nowojorskie biuro lekarza sądowego nie zmieniło swojego stanowiska i nadal uznaje śmierć Epsteina za samobójstwo. Także lekarka, która przeprowadziła sekcję zwłok, nie zgadza się z teorią o morderstwie.

🚨 #Breaking Forensic scientist Dr. Michael Freeman, who reviewed Jeffrey Epstein’s full autopsy files and photos, says he was murdered — not suicide. https://t.co/vVA9CyRaSD— The Global Wire (@The_Global_Wire) November 17, 2026