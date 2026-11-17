Nocą z poniedziałku na wtorek (16/17 listopada) ratownicy TOPR prowadzili poszukiwania młodej turystki, która poszła na samotną wyprawę w góry. "Została odnaleziona około północy w żlebie pod Granacką Przełęczą, po stronie Doliny Buczynowej. Kobieta była ciężko ranna i mocno wychłodzona po upadku z wysokości".

Zaginiona turystka nie żyje. Nagłe zatrzymanie krążenia

We wtorek podczas briefingu prasowego ratownicy przekazali, że 31-latka ok. godz. 7.45 w poniedziałek, samotnie wyruszyła w góry ze schroniska Murowaniec na Hali Gąsienicowej. Wędrowała prawdopodobnie w kierunku przełęczy Krzyżne i Orlej Perci. Około godz. 16 próbowała telefonicznie skontaktować się z TOPR, jednak połączenia były nieskuteczne i ratownicy nie byli w stanie ustalić jej lokalizacji.

"W ustaleniu rejonu poszukiwań pomogła policja, która zawęziła go do Orlej Perci. Po godz. 18 w góry wyruszyło ponad 20 ratowników podzielonych na zespoły przeszukujące różne odcinki szlaku. Wykorzystywano także drony, w tym urządzenia z kamerami termowizyjnymi" - przekazał TOPR.

Przełom nastąpił dzięki dronowi operującemu z Doliny Pięciu Stawów Polskich. "Kamera termowizyjna wykryła ślad cieplny około 35 metrów poniżej Granackiej Przełęczy. Ratownicy dotarli do kobiety około północy, po wcześniejszym zabezpieczeniu linami stromego zejścia ze Skrajnego Granatu".

Ratownicy przekazali, że turystka była w stanie krytycznym, miała poważne obrażenia i znajdowała się w głębokiej hipotermii, ale wciąż żyła. Ratownicy podjęli zaawansowane czynności medyczne i zabezpieczyli ją termicznie.

"Ratownicy byli zmuszeni odstąpić od czynności reanimacyjnych"

Tatromaniak podaje, że w trakcie transportu poszkodowanej doszło u niej do zatrzymania krążenia. "Rozpoczęto zabiegi resuscytacyjne, ale nie udało się przywrócić funkcji życiowych i około godziny 5 rano ratownicy zmuszeni byli odstąpić od czynności reanimacyjnych".

Ciało kobiety pozostało w Dolinie Buczynowej. Jak wyjaśnił naczelnik TOPR, teren jest bardzo trudny, pełen potężnych piargów przykrytych cienką warstwą śniegu. Przemieszczanie się w nim grozi wypadkiem również ratownikom. TOPR czeka na poprawę pogody, aby przetransportować ciało śmigłowcem wojskowym.

Wstępne ustalenia wskazują, że młoda kobieta mogła spaść podczas podejścia na Skrajny Granat do żlebu opadającego od Granackiej Przełęczy w kierunku Doliny Buczynowej. Miała przy sobie jedynie raczki, a według ratowników jej wyposażenie nie było odpowiednie do tak wymagającej wysokogórskiej trasy i panujących warunków. "Naczelnik TOPR zastrzegł, że dokładny przebieg wypadku nie jest znany, bo kobieta wędrowała samotnie" - czytamy.