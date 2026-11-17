Na krakowskiej obwodnicy startują nocne prace remontowe obejmujące wjazdy oraz zjazdy na węzłach Modlniczka i Kraków Skawina .

. Drogowcy będą pracować wyłącznie między godziną 20:00 a 6:00, co wiąże się z całkowitym zamykaniem remontowanych łącznic i koniecznością korzystania z objazdów.

i koniecznością korzystania z objazdów. Węzeł Modlniczka zostanie objęty pracami we wtorek 17 listopada, a węzeł Kraków Skawina w czwartek 19 listopada. Wymiana nawierzchni w obu tych miejscach potrwa do początku grudnia, o ile pozwolą na to warunki atmosferyczne.

Remont węzła Modlniczka na obwodnicy Krakowa. Sprawdź wyznaczone objazdy

Węzeł Modlniczka zostanie przejęty przez drogowców już we wtorkowy wieczór, 17 listopada. Pierwszy etap prac zakłada sfrezowanie starej nawierzchni na zjazdach prowadzących z obwodnicy w stronę Zabierzowa. Następnej nocy, ze środy na czwartek, roboty obejmą przejazd od ulicy Radzikowskiego. Kolejną część modernizacji na tym odcinku zaplanowano na 25 listopada, kiedy to nieprzejezdny stanie się zjazd na Kraków i wjazd na obwodnicę w kierunku Warszawy. Dobę później ekipy remontowe zamkną ostatni wjazd prowadzący z Zabierzowa na Katowice.

Z myślą o kierowcach wytyczono następujące trasy objazdowe.

• Zmotoryzowani zmierzający od Warszawy w stronę Krakowa, jak również jadący z Krakowa do Zabierzowa, będą musieli skorzystać z węzłów Balice I i Kraków Balice.

• Osoby jadące do Zabierzowa z kierunków warszawskiego i katowickiego, a także pokonujące trasę z Zabierzowa na Katowice, ominą utrudnienia przez skrzyżowanie ulic Różańskiego oraz Handlowców.

• Ruch z Zabierzowa w stronę stolicy poprowadzony zostanie przez ulice Różańskiego i Pasternik aż do Ronda Ofiar Katynia, skąd kierowcy pojadą ulicą Jasnogórską na węzeł Modlnica.

Nocne zamknięcia na węźle Kraków Skawina. Harmonogram prac GDDKiA

W tym samym czasie roboty drogowe obejmą również południowy odcinek trasy wokół miasta. Prace na węźle Kraków Skawina wystartują w czwartek, 19 listopada. W pierwszej kolejności ekipy zajmą się zjazdem z autostrady A4 od strony Rzeszowa w kierunku Krakowa i Oświęcimia, a także wjazdem z ulicy Skotnickiej na trasę prowadzącą do Katowic.

Następna faza robót w tym miejscu ruszy 26 listopada. Tej nocy zablokowany zostanie wjazd z ulicy Skotnickiej na autostradę w stronę Rzeszowa, natomiast kolejnej nocy drogowcy wyłączą z ruchu zjazd z autostrady dla jadących od Katowic. Aby ominąć te utrudnienia, kierowcy będą musieli korzystać z sąsiednich węzłów Kraków Tyniec oraz Kraków Łagiewniki, dokąd poprowadzą lokalne objazdy.

Zakończenie wszystkich robót na obydwu węzłach wokół stolicy Małopolski zaplanowano na początek grudnia. Drogowcy z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad podkreślają jednak, że dotrzymanie tego terminu zależy bezpośrednio od dobrej pogody.

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