Dramatyczna akcja TOPR w Tatrach zakończyła się sukcesem – odnaleziono zaginioną turystkę po kilkunastu godzinach poszukiwań.

Kobieta, ciężko ranna i mocno wychłodzona po upadku z wysokości, wymagała skomplikowanego, nocnego transportu w trudnym terenie.

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Jak poinformowali nocą z poniedziałku na wtorek (16/17 listopada) ratownicy TOPR, poszukiwania młodej turystki, które trwały od kilkunastu godzin, zakończyły się sukcesem. "Została odnaleziona około północy w żlebie pod Granacką Przełęczą, po stronie Doliny Buczynowej. Kobieta była ciężko ranna i mocno wychłodzona po upadku z wysokości" - przekazali.

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W nocnej akcji poszukiwawczo-ratowniczej uczestniczyło kilkudziesięciu ratowników TOPR. Wykorzystywano również drony. "Po odnalezieniu kobiety ratownicy udzielili jej pomocy medycznej, zabezpieczyli termicznie, a następnie opuścili ją w noszach stromą ścianą w kierunku Doliny Buczynowej" - czytamy. Skomplikowana akcja trwała do wtorkowego poranka.

Turystki zaczęto szukać po tym, jak do poniedziałkowego wieczoru nie wróciła z samotnej wyprawy w góry. "Początkowo poszukiwania prowadzono w rejonie Doliny Pańszczycy, przełęczy Krzyżne i Granatów" - przekazuje TOPR.

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PAP z kolei przestrzega, że w tej chwili warunki w Tatrach są trudne. Na szczytach leży kilkanaście centymetrów śniegu, a temperatura utrzymuje się poniżej zera. Szlaki są w wielu miejscach oblodzone. Powyżej górnej granicy lasu obowiązuje jak na razie pierwszy, najniższy stopień zagrożenia lawinowego.

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