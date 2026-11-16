Ciało Michała Oksińskiego zamiast do grobu trafi na uczelnię?! Mamy odpowiedź uniwersytetu

Anna Kisiel
Konsultacja: Anna Kisiel
Anita Leszaj
Anita Leszaj
2026-11-16 20:44

Wciąż nie wiadomo, jaki los czeka zwłoki Michała Oksińskiego, odpowiedzialnego za krwawy atak z 7 listopada w ścisłym centrum Krakowa. Prezydent Łukasz Gibała otwarcie zadeklarował, że miasto nie zamierza wyprawiać 24-latkowi pogrzebu, sugerując oddanie jego ciała naukowcom i medykom. Zapytaliśmy przedstawicieli Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, jak odnoszą się do tego pomysłu.

Pogrzeb rodziny Michała Oksińskiego w Waśniowie i plany prezydenta Łukasza Gibały

W poniedziałek, 16 listopada, na parafialnej nekropolii w Waśniowie odbyło się ostatnie pożegnanie Janusza, Renaty oraz ich 21-letniej córki Magdaleny. Mimo że zamordowani na co dzień zamieszkiwali w Ostrowcu Świętokrzyskim, krewni wybrali właśnie tę miejscowość na miejsce ich wiecznego spoczynku ze względu na silne więzi łączące rodzinę z tym regionem. W trakcie uroczystości pogrzebowych duchowny poprosił zgromadzonych o modlitwę oraz zachowanie pamięci o ofiarach tej tragedii.

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W wyniku brutalnej strzelaniny na krakowskim Rynku Głównym Michał Oksiński zamordował sześć osób i zranił piętnaście kolejnych. Sam 24-letni napastnik odszedł w szpitalu w kilka dni po przeprowadzeniu ataku.

Z naszych wcześniejszych ustaleń wynika, że nikt z krewnych uprawnionych do pochówku nie zdecydował się na odebranie zwłok zamachowca. Przepisy stanowią, że w takim przypadku ciężar zorganizowania ceremonii przechodzi na gminę, na terenie której nastąpiła śmierć. Rządzący Krakowem prezydent Łukasz Gibała ogłosił jednak zamiar uniknięcia organizacji pogrzebu dla sprawcy masakry.

Jeśli oni (rodzina) nie zdecydują się odebrać ciała i zrobić pochówku, to ja będę wnioskował, żeby miasto nie organizowało pogrzebu, tylko żeby przekazać ciało na cele medyczne. (…) Będziemy wnioskowali do Collegium Medicum, czy oni chcą skorzystać z takiej propozycji - mówił prezydent.

Collegium Medicum UJ komentuje sprawę ciała Michała Oksińskiego

Postanowiliśmy skontaktować się z władzami Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, aby sprawdzić, czy placówka rozważa przejęcie zwłok Michała Oksińskiego do badań naukowych. W tej sprawie głos zabrał oficjalny reprezentant krakowskiej uczelni.

Żaden wniosek do nas nie jeszcze nie wpłynął i dlatego nie będzie dywagować w tak delikatnej sprawie - przekazał nam Adam Koprowski, szef Centrum Prasowego UJ.

Obecnie los inicjatywy zgłoszonej przez włodarza stolicy Małopolski pozostaje więc nierozstrzygnięty. W sytuacji, gdy bliscy nadal nie zgłoszą się po szczątki, a uniwersytet odmówi ich przyjęcia, ustawowy obowiązek wyprawienia pochówku ostatecznie spadnie na gminę.

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