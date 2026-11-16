"Nie zapomnijmy o nich jutro, ani za tydzień, ani za rok". Poruszający widok na grobie rodziny Michała Oksińskiego

Na cmentarzu parafialnym w Waśniowie spoczęli Janusz, Renata i ich 21-letnia córka Magdalena. Rodzina mieszkała w Ostrowcu Świętokrzyskim, ale pochodziła z Waśniowa. Bliscy zdecydowali, że właśnie tam odbędzie się pogrzeb. Podczas uroczystości ksiądz prosił o modlitwę i pamięć o zmarłych. - Nie zapomnijmy o nich jutro, ani za tydzień, ani za rok - mówił.

Tragedia rozegrała się w dwóch miastach. Kilka godzin przed strzelaniną w Krakowie w mieszkaniu w Ostrowcu Świętokrzyskim znaleziono ciała trojga członków rodziny. Według ustaleń śledczych zginęli od strzałów w głowę. Z ich śmiercią miał związek 24-letni Michał Oksiński, który później wjechał samochodem na Rynek Główny w Krakowie i otworzył ogień do przypadkowych osób.

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W krakowskiej strzelaninie zginęło sześć osób, a 16 zostało rannych, w tym dwaj policjanci i napastnik. Oksiński został zatrzymany po wymianie ognia z funkcjonariuszami. W poniedziałek zmarł w szpitalu. Śledczy nadal badają przebieg wydarzeń i motywy jego działania.

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