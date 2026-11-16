"Niech pozostaną w naszej pamięci". Janusz, Renata i Magdalena spoczęli w Waśniowie. Przejmujący pogrzeb rodziny zamachowca z Krakowa

W poniedziałek na cmentarzu parafialnym w Waśniowie odbył się pogrzeb Janusza, Renaty i ich 21-letniej córki Magdaleny. Rodzina została zamordowana w swoim mieszkaniu w Ostrowcu Świętokrzyskim.

- Niech dzisiaj pośród nas będzie tylko modlitwa – mówił ksiądz. - Niech nie będzie zbędnych komentarzy, zbędnych wypowiedzi. Niech nie będzie nowych pytań. Niech będzie modlitwa, bo tylko ta modlitwa dla nich dzisiaj naprawdę się liczy. Jesteśmy dzisiaj licznie zebrani. Dzisiaj się modlimy, ale nie zapomnijmy o nich jutro, ani za tydzień, ani za rok. Niech pozostaną w naszej pamięci.

Podczas pogrzebu, oprócz tłumu żałobników, było też dużo policji. Kościół, w którym odprawiona została msza święta pogrzebowa, leży kilkaset metrów od cmentarza.

Choć rodzina na co dzień mieszkała w Ostrowcu, wszyscy pochodzili z Waśniowa. W tej miejscowości mieszkają ich krewni, dlatego bliscy zdecydowali, że właśnie tam spoczną ofiary. Janusz miał 53 lata, Renata 51, a ich córka Magdalena 21 lat.

Krewni podjęli również decyzję, że nie zorganizują pogrzebu 24-letniego Michała Oksińskiego, który zmarł w poniedziałek w wyniku ran odniesionych podczas policyjnej obławy i strzelaniny. Sprawą pochówku zajmowała się Prokuratura Krajowa; jeśli bliscy nie odbiorą ciała, obowiązek organizacji pogrzebu spoczywa na gminie właściwej dla miejsca zgonu, czyli Krakowie.

Pogrzeb Eweliny zamordowanej w zamachu na Rynku w Krakowie

Tragedia rozegrała się w dwóch miastach. W Ostrowcu Świętokrzyskim, kilka godzin przed atakiem w Krakowie, w mieszkaniu znaleziono ciała Janusza, Renaty i ich córki Magdaleny. Według ustaleń śledczych zginęli od strzałów w głowę, a związek z ich śmiercią miał ten sam 24-latek, który później wjechał samochodem na krakowski Rynek Główny i otworzył ogień do przypadkowych osób. W Krakowie zginęło sześć osób, a 16 zostało rannych, w tym dwóch policjantów i napastnik. Mężczyzna został zatrzymany po wymianie ognia z funkcjonariuszami, a kilka dni później zmarł w szpitalu. Śledczy nadal badają przebieg wydarzeń i motywy jego działania.