Tragiczny wypadek w Świętokrzyskiem. Dwie osoby zginęły po zderzeniu osobówki z ciężarówką

Tragiczny wypadek w Korytkowie. Zderzenie osobówki z ciężarówką

W akcji ratunkowej uczestniczyły trzy zastępy straży pożarnej, które wezwano do zdarzenia. Samochód osobowy uległ tak poważnym zniszczeniom, że strażacy musieli użyć specjalistycznych narzędzi hydraulicznych, by dostać się do uwięzionych w rozbitym wraku ludzi.

Rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Końskich przekazał szczegóły dotyczące działań służb. Gdy tylko ratownikom udało się wyciągnąć dwóch poszkodowanych ze zniszczonego pojazdu, błyskawicznie rozpoczęto walkę o ich życie.

Pomimo udzielonej na miejscu wypadku pomocy życia dwóch osób podróżujących autem osobowym nie udało się uratować - informuje Mariusz Czapelski z KP PSP w Końskich.

W Korytkowie ciężarówka zderzyła się z osobówką. Dwie osoby nie żyją

Do tragicznego wypadku doszło dziś przed godziną 18:00 w miejscowości Korytków, droga wojewódzka 728. Na łuku drogi zderzyły się samochód ciężarowy marki Volvo i osobowy Volkswagen Golf.

Niestety w wyniku tego zdarzenia dwójka podróżujących pojazdem Volkswagen Golf w wieku 16 i 45 lat mimo przeprowadzonej resuscytacji poniosła śmierć na miejscu. Utrudnienia mogą potrwać około trzech godzin. Kierujący pojazdem ciężarowym był trzeźwy. Droga jest całkowicie zablokowana - dodaje Krzysztof Bernat z KPP w Końskich.

Funkcjonariusze policji prowadzą czynności, które mają ustalić dokładny przebieg oraz przyczyny tej tragedii.