Tragiczny wypadek w Świętokrzyskiem. Dwie osoby zginęły po zderzeniu osobówki z ciężarówką

Dawid Bąk
2026-11-15 19:27

Tragiczny finał zderzenia ciężarówki i samochodu osobowego w Korytkowie w gminie Gowarczów na terenie powiatu koneckiego w Świętokrzyskiem. Do wypadku doszło w niedzielny wieczór, 15 listopada. Na miejscu zginęło dwóch mężczyzn, którzy podróżowali Volkswagenem.

Zniszczony samochód osobowy i strażacy na miejscu wypadku w Korytkowie. Więcej informacji znajdziesz na SE.
Autor: KP PSP w Końskich/ Materiały prasowe

Tragiczny wypadek w Korytkowie. Zderzenie osobówki z ciężarówką

W akcji ratunkowej uczestniczyły trzy zastępy straży pożarnej, które wezwano do zdarzenia. Samochód osobowy uległ tak poważnym zniszczeniom, że strażacy musieli użyć specjalistycznych narzędzi hydraulicznych, by dostać się do uwięzionych w rozbitym wraku ludzi.

Rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Końskich przekazał szczegóły dotyczące działań służb. Gdy tylko ratownikom udało się wyciągnąć dwóch poszkodowanych ze zniszczonego pojazdu, błyskawicznie rozpoczęto walkę o ich życie.

Pomimo udzielonej na miejscu wypadku pomocy życia dwóch osób podróżujących autem osobowym nie udało się uratować - informuje Mariusz Czapelski z KP PSP w Końskich.

W Korytkowie ciężarówka zderzyła się z osobówką. Dwie osoby nie żyją

Do tragicznego wypadku doszło dziś przed godziną 18:00 w miejscowości Korytków, droga wojewódzka 728. Na łuku drogi zderzyły się samochód ciężarowy marki Volvo i osobowy Volkswagen Golf.

Niestety w wyniku tego zdarzenia dwójka podróżujących pojazdem Volkswagen Golf w wieku 16 i 45 lat mimo przeprowadzonej resuscytacji poniosła śmierć na miejscu. Utrudnienia mogą potrwać około trzech godzin. Kierujący pojazdem ciężarowym był trzeźwy. Droga jest całkowicie zablokowana - dodaje Krzysztof Bernat z KPP w Końskich.

Funkcjonariusze policji prowadzą czynności, które mają ustalić dokładny przebieg oraz przyczyny tej tragedii.

 
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