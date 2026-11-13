Świętokrzyskie. Śmiertelny wypadek w Sobótce. Zderzyły się dwa samochody, nie żyje kobieta

Dawid Bąk
Wiktoria Kmiecik
2026-11-13 15:29

Piątek, 13 listopada, przyniósł dramatyczne wydarzenia na drodze w Sobótce na terenie powiatu opatowskiego w Świętokrzyskiem. Zderzyły się tam dwa auta osobowe. Bilans wypadku w Sobótce jest tragiczny, ponieważ na miejscu zginęła jedna osoba, a troje rannych trafiło pod opiekę lekarzy.

Dwa rozbite auta w rowie po wypadku w Sobótce. O tragicznych skutkach zderzenia przeczytasz na łamach SE.
Autor: KPP Opatów/ Materiały prasowe

Tragiczny wypadek w Sobótce pod Opatowem. Zderzyły się dwa Volkswageny

Służby ratunkowe odebrały informację o groźnym zdarzeniu drogowym w okolicach godziny 13:00. Do akcji ratowniczej błyskawicznie zadysponowano odpowiednie siły, w tym dwa zastępy z lokalnej Ochotniczej Straży Pożarnej w Sobótce oraz jeden zastęp strażaków z Opatowa.

Gdy na miejsce dotarły pierwsze zespoły ratowników, okazało się, że oba uczestniczące w wypadku samochody wypadły poza jezdnię i uległy poważnym uszkodzeniom.

„Z naszych wstępnych ustaleń wynika, że 61-letni kierowca Volkswagena Passata nie ustąpił pierwszeństwa innemu Passatowi prowadzonemu przez 43-latka, który jechał z pasażerem. Niestety śmierć na miejscu poniosła pasażerka z auta, którym kierował 61-latek” – relacjonuje Katarzyna Kopeć z Komendy Powiatowej Policji w Opatowie.

Pilnej interwencji medycznej potrzebowali obaj kierowcy rozbitych aut oraz pasażer jadący z 43-latkiem, dlatego cała trójka została przetransportowana do szpitala. Teraz szczegółowym badaniem przyczyn i okoliczności tej tragedii zajmą się śledczy.

 
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