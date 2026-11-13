Świętokrzyskie. Śmiertelny wypadek w Sobótce. Zderzyły się dwa samochody, nie żyje kobieta

Spis treści Tragiczny wypadek w Sobótce pod Opatowem. Zderzyły się dwa Volkswageny

Tragiczny wypadek w Sobótce pod Opatowem. Zderzyły się dwa Volkswageny

Służby ratunkowe odebrały informację o groźnym zdarzeniu drogowym w okolicach godziny 13:00. Do akcji ratowniczej błyskawicznie zadysponowano odpowiednie siły, w tym dwa zastępy z lokalnej Ochotniczej Straży Pożarnej w Sobótce oraz jeden zastęp strażaków z Opatowa.

Gdy na miejsce dotarły pierwsze zespoły ratowników, okazało się, że oba uczestniczące w wypadku samochody wypadły poza jezdnię i uległy poważnym uszkodzeniom.

„Z naszych wstępnych ustaleń wynika, że 61-letni kierowca Volkswagena Passata nie ustąpił pierwszeństwa innemu Passatowi prowadzonemu przez 43-latka, który jechał z pasażerem. Niestety śmierć na miejscu poniosła pasażerka z auta, którym kierował 61-latek” – relacjonuje Katarzyna Kopeć z Komendy Powiatowej Policji w Opatowie.

Pilnej interwencji medycznej potrzebowali obaj kierowcy rozbitych aut oraz pasażer jadący z 43-latkiem, dlatego cała trójka została przetransportowana do szpitala. Teraz szczegółowym badaniem przyczyn i okoliczności tej tragedii zajmą się śledczy.