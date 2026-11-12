Akcja kontrterrorystów na osiedlu KSM w Kielcach. W ruch poszły granaty hukowe

Kielce. Wybuchy na osiedlu KSM przy ulicy Bohaterów Warszawy

Chwile grozy przeżyli mieszkańcy osiedla KSM w Kielcach, gdy w czwartek, 12 listopada, krótko po godzinie 16:00 ciszę przerwały głośne uderzenia. W tym samym czasie w okolicy zaroiło się od specjalnych jednostek policji, które natychmiast przystąpiły do działania. Rozlegające się w przestrzeni publicznej wybuchy mocno zaniepokoiły przechodniów oraz lokatorów pobliskich bloków, rodząc przy tym mnóstwo spekulacji na temat przyczyn całego zamieszania.

Szybko wyszło na jaw, że źródłem hałasu wcale nie była broń palna. Policyjni kontrterroryści wykorzystali specjalistyczny sprzęt obezwładniający, aby sprawnie przeprowadzić zaplanowaną wcześniej interwencję.

„Funkcjonariusze pododdziału kontrterrorystycznego posługiwali się granatami błyskowo-hukowymi i te odgłosy mogli słyszeć mieszkańcy i osoby będące w pobliżu” – wyjaśniał kom. Damian Janus z Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach.

Czy w Kielcach doszło do strzelaniny? Kom. Damian Janus zabiera głos

Lokalne przekazy oraz media społecznościowe błyskawicznie zalała fala domysłów o rzekomej wymianie ognia na terenie osiedla. Reprezentanci garnizonu świętokrzyskiej policji kategorycznie zdementowali jednak te nieprawdziwe pogłoski i uspokoili opinię publiczną.

„Na chwilę obecną mogę tylko powiedzieć, że w wyniku działań został zatrzymany mężczyzna, który mieszkał w jednym z mieszkań na osiedlu KSM. Nie doszło do żadnej strzelaniny. Zostały wykorzystane środki, którymi dysponują policjanci kontrterroryści. Są to standardowe działania, w wyniku których zatrzymano mężczyznę” – poinformował kom. Damian Janus.

Zatrzymanie mężczyzny w Kielcach. Trafił do policyjnego aresztu

Sama operacja służb przebiegła niezwykle gwałtownie i błyskawicznie. Mundurowi kompletnie zaskoczyli wytypowanego mężczyznę na zewnątrz budynku, obezwładniając go bezpośrednio na terenie jednego z osiedlowych parkingów.

Tuż po zakończeniu działań zatrzymany mieszkaniec Kielc został przewieziony do policyjnego aresztu. Mężczyznę umieszczono w specjalnym pomieszczeniu dla osób zatrzymanych, gdzie obecnie czeka na przeprowadzenie dalszych czynności procesowych.

Na ten moment śledczy nabierają wody w usta i nie zdradzają przyczyn czwartkowej mobilizacji. Jak zapowiada Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach, więcej oficjalnych szczegółów na temat kulis tej sprawy zostanie ujawnionych w piątek, 13 listopada.