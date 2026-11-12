Michał Oksiński zostawił cztery telefony w aucie. Ważny trop po zamachu w Krakowie

Śmierć 24-letniego Michała Oksińskiego, który zmarł 9 listopada w jednym z krakowskich szpitali, nie zamknęła postępowania dotyczącego krwawego ataku na Rynku Głównym.

Śledczy z prokuratury nadal wyjaśniają motywy działania młodego zamachowca, odpowiedzialnego za śmierć sześciu osób i zranienie kilkunastu innych.

Obecnie kluczowym zadaniem dla prowadzących sprawę jest prześwietlenie sprzętu elektronicznego, którego używał napastnik.

Funkcjonariusze przeszukujący pojazd, którym sprawca dotarł do Krakowa, natrafili na cztery telefony komórkowe. Zabezpieczony sprzęt trafił już na biurka ekspertów z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.

Wydobycie informacji z tych aparatów pozwoli odtworzyć ostatnie kroki 24-latka, poznać jego rozmówców oraz zweryfikować, czy inne osoby wiedziały wcześniej o przygotowywanym zamachu.

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Zabezpieczony iPhone Michała Oksińskiego. Prokuratura może poprosić o pomoc Apple

Dziennik „Rzeczpospolita” ustalił, że wśród znalezionych aparatów telefonicznych znajduje się iPhone.

Właśnie ten smartfon stanowi dla specjalistów największą barierę. Zaawansowane systemy szyfrowania danych sprawiają, że złamanie zabezpieczeń urządzenia może okazać się niezwykle skomplikowane.

Śledczy biorą pod uwagę scenariusz, w którym będą musieli poprosić o wsparcie amerykańskiego giganta technologicznego odpowiadającego za produkcję sprzętu.

„Możliwe, że w tym przypadku będziemy potrzebowali pomocy firmy Apple, co będzie się wiązało z koniecznością skierowania wniosku o pomoc prawną do strony amerykańskiej” – przekazał „Rzeczpospolitej” prokurator Eryk Stasielak, naczelnik krakowskiego Wydziału do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej.

Eksperci zdołali już wcześniej przełamać zabezpieczenia w komputerze należącym do Oksińskiego. Obecnie ich wysiłki koncentrują się na wydobyciu tajemnic skrywanych w czterech skonfiskowanych smartfonach.

Czy Michał Oksiński miał wspólników? Śledczy badają kontakty zamachowca na Telegramie

Ustalenie tej kwestii jest teraz priorytetem dla prokuratury. Prowadzący postępowanie sprawdzają, czy Michał Oksiński działał jako tak zwany samotny wilk, czy może utrzymywał relacje z ludźmi bądź organizacjami mającymi wpływ na jego zachowanie.

Funkcjonariusze dokładnie analizują historię połączeń, korespondencję oraz ślady pozostawione w sieci przez 24-letniego sprawcę.

Pierwsze ustalenia sugerują, że młody mężczyzna używał aplikacji Telegram. Służby szczegółowo weryfikują teraz również ten trop.

Zbadanie zawartości telefonów rzuci światło na to, czy napastnik był powiązany ze skrajnymi ugrupowaniami, dostawał konkretne wytyczne lub był przez kogoś nakłaniany do przeprowadzenia ataku.

Dotychczasowe działania nie przyniosły jednak dowodów na to, aby sprawca miał pomocników bądź wykonywał czyjeś rozkazy.

Po co zamachowcowi z Krakowa były cztery telefony? Ekspert Andrzej Mroczek wyjaśnia

Nad nietypową liczbą zarekwirowanych aparatów zastanawia się Andrzej Mroczek, który w przeszłości pracował jako funkcjonariusz operacyjny Wydziału do Walki z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw Komendy Stołecznej Policji, a dziś jest ekspertem od przestępczości i terroryzmu na Uniwersytecie Civitas.

Wypowiadając się dla „Rzeczpospolitej”, specjalista zauważa, że poszczególne smartfony mogły służyć do zupełnie innych celów. Jego zdaniem jeden z aparatów mógł być używany do nagrywania samego ataku i transmitowania wideo do sieci lub zapisywania go w chmurze.

Kolejne urządzenie mogło pełnić funkcję zwykłej nawigacji samochodowej na trasie z Ostrowca Świętokrzyskiego do Krakowa.

Mroczek wskazuje także na możliwość wykorzystywania przez zamachowca programów informujących o policyjnych patrolach na drogach.

Są to jednak wyłącznie przypuszczenia analityka, które nie stanowią oficjalnych ustaleń prokuratury.

Czy Michał Oksiński planował ucieczkę po zamachu w Krakowie? Śledczy badają karty SIM

W ocenie Andrzeja Mroczka kluczowe będzie sprawdzenie, czy zamachowiec używał wszystkich czterech aparatów od dawna, czy też zaopatrzył się w nie tuż przed przeprowadzeniem masakry.

Wiele odpowiedzi może przynieść też weryfikacja samych kart SIM. Pozwoli to funkcjonariuszom ustalić dane abonentów, na których je zapisano, oraz zbadać, czy napastnik posługiwał się zagranicznymi numerami telefonów.

Rozmówca gazety bierze pod uwagę wariant, w którym 24-letni mężczyzna planował ucieczkę i życie w ukryciu po zrealizowaniu krwawego planu.

„Być może sprawca zakładał, że będzie zdolny po masakrze ukrywać się” – ocenił Mroczek na łamach „Rzeczpospolitej”.

Na ten moment nie udało się jeszcze potwierdzić, czy zamachowiec faktycznie miał takie zamiary.