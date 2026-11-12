Pogoda w Kielcach: 13-15 listopada

Pogoda w Kielcach w najbliższych dniach pokaże swoje dwa oblicza. Weekend rozpocznie się pochmurną i deszczową aurą, która może pokrzyżować niektóre plany. Jednak już sobota przyniesie poprawę, a niedziela zapowiada się w pełni słonecznie. Warto jednak zwrócić uwagę na temperatury nocne, które spadną poniżej zera.

Deszczowy i chłodny piątek

Początek weekendu, piątek 13 listopada, upłynie w Kielcach pod znakiem chmur i deszczu. Prognozowane są słabe opady, które mogą utrzymywać się przez część dnia. Temperatura maksymalna sięgnie około 6 stopni Celsjusza, a w nocy spadnie do około 3 stopni. Wiatr będzie wiał z prędkością około 4 m/s, co może potęgować odczucie chłodu.

Sobota bez deszczu, ale z przymrozkiem

W sobotę, 14 listopada, mieszkańcy Kielc mogą liczyć na przerwę od opadów. Tego dnia nie powinno padać, jednak niebo pozostanie w dużej mierze pokryte chmurami. W najcieplejszym momencie dnia termometry wskażą około 5 stopni. To będzie jednak pierwsza noc z ujemną temperaturą – słupki rtęci spadną do około -1 stopnia Celsjusza. Wiatr utrzyma się na podobnym poziomie co w piątek, osiągając prędkość około 4 m/s.

Słoneczne, ale zimne zakończenie weekendu

Niedziela, 15 listopada, zapowiada się jako najprzyjemniejszy dzień weekendu pod względem pogody. Niebo nad Kielcami będzie bezchmurne, co pozwoli cieszyć się słońcem. Temperatura w ciągu dnia wzrośnie do około 6 stopni, dorównując tej z piątku. Należy jednak pamiętać, że noc z niedzieli na poniedziałek będzie najzimniejsza – termometry pokażą nawet około -2 stopnie. Wiatr wyraźnie osłabnie, wiejąc z prędkością około 3 m/s.

Jak spędzić ten weekend w Kielcach?

Zmienna pogoda sugeruje, by plany na weekend dostosować do aury. Deszczowy piątek to dobra okazja na nadrobienie zaległości w domu, wizytę w kinie lub spotkania w zamkniętych przestrzeniach. Sobota, mimo dużego zachmurzenia, będzie sucha, co sprzyja dłuższym spacerom po mieście czy wyjściu do parku. Niedziela z kolei, dzięki bezchmurnemu niebu, będzie idealna na aktywności na świeżym powietrzu, warto jednak pamiętać o cieplejszym ubraniu, zwłaszcza rano.

Dane pogodowe: OpenWeather