"Rana zostanie tu na długo". Ostrowiec uczcił ofiary zamachu w Krakowie podczas Święta Niepodległości

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
PAP MediaRoom
2026-11-11 14:18

Tegoroczne obchody Święta Niepodległości w Ostrowcu Świętokrzyskim miały wyjątkowo smutny charakter. Zamiast koncertów i występów artystycznych mieszkańcy oddali hołd ofiarom zamachu z 7 listopada. Pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego zapadła minuta ciszy.

  • Organizatorzy zrezygnowali z koncertów, występów i większości przemówień.
  • Mieszkańcy uczcili pamięć ofiar minutą ciszy i złożyli wieńce.
  • Tragedia w Krakowie mocno poruszyła Ostrowiec, z którego pochodził 24-letni napastnik.
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Święto Niepodległości w cieniu tragedii

Obchody 108. rocznicy odzyskania niepodległości w Ostrowcu Świętokrzyskim przebiegały w atmosferze zadumy. Zmiana programu była związana z tragicznymi wydarzeniami z 7 listopada, które rozpoczęły się w Ostrowcu, a następnie rozegrały się w Krakowie.

Organizatorzy zrezygnowali z występów laureatów konkursu piosenki legionowej oraz koncertu orkiestry dętej. Ograniczono także przemówienia. Głos zabrał jedynie prezydent miasta Artur Łakomiec.

– Tegoroczne święto obchodzimy w niezwykle trudnych okolicznościach – mówił samorządowiec.

Podkreślił, że ostatnie wydarzenia pozostawiły mieszkańców ze smutkiem i wieloma trudnymi pytaniami. Zwrócił też uwagę na znaczenie jedności, solidarności i wzajemnej pomocy.

Tragedia w Krakowie
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„Rana po tym, co się stało, zostanie tu na długo”

Uroczystości rozpoczęły się przy Maszcie Niepodległości w Parku Miejskim. Później uczestnicy przeszli do kolegiaty św. Michała Archanioła, gdzie mszę odprawił biskup sandomierski Krzysztof Nitkiewicz.

– Bez ducha wspólnoty, ale prawdziwej wspólnoty, zło będzie dalej zapuszczało swoje korzenie. Zło będzie dalej wzrastało – mówił duchowny podczas homilii.

Po nabożeństwie mieszkańcy przeszli pod pomnik Józefa Piłsudskiego. Tam minutą ciszy uczcili pamięć ofiar zamachu i złożyli wieńce.

W rozmowach z PAP mieszkańcy przyznawali, że tragedia zachwiała ich poczuciem bezpieczeństwa.

– Rana po tym, co się stało, zostanie tu na długo – powiedział pan Stanisław, jeden z uczestników uroczystości.

Inny rozmówca zwrócił uwagę, że podobna tragedia mogła wydarzyć się wszędzie. – Trzeba się pozbierać i żyć dalej, ale ciężko będzie zapomnieć – przyznał.

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Premier zwrócił się do mieszkańców Ostrowca

Do trudnej sytuacji miasta nawiązał także premier Donald Tusk podczas uroczystości w Szczecinie. Przekazał mieszkańcom Ostrowca pozdrowienia i podkreślił, że przeżywają ciężkie dni.

– Cała nasza historia składa się z dni radosnych i dni trudnych, ale 11 listopada wszystkie serca są biało-czerwone – powiedział szef rządu.

Pochodzący z Ostrowca 24-letni mężczyzna 7 listopada pojechał do Krakowa, gdzie otworzył ogień do ludzi na Rynku Głównym. Zginęło sześć osób, a 15 zostało rannych. Tej samej nocy w mieszkaniu napastnika policjanci znaleźli ciała jego rodziców i siostry z ranami postrzałowymi.

Mężczyzna postrzelony przez policjantów zmarł w poniedziałek w szpitalu. W środę 11 rannych nadal przebywało w pięciu krakowskich szpitalach. Jedną z poszkodowanych przewieziono do Warszawy. Śledztwo w sprawie ataku nadzoruje małopolski wydział zamiejscowy Prokuratury Krajowej.

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