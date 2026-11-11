Lubiana aktorka zmaga się z tajemniczą chorobą. Przyczyną jej problemów jest "zatrucie implantami piersi"?

Christina Applegate zmagała się z rakiem. Przeszła obustronną mastektomię

Christina Applegate zyskała popularność rolą Kelly Bundy z kultowego serialu "Świat według Bundych". Oprócz tego wystąpiła w kilku znanych produkcjach, m. in. "Goście w Ameryce" z Jeanem Reno, "Ostrożnie z dziewczynami" czy "Szkoła stewardes". Ostatni raz na ekranie mogliśmy ją oglądać w serialu Netflixa "Już nie żyjesz".

Miała zaledwie 37 lat, gdy zdiagnozowano u niej raka piersi. Choroba została wykryta we wczesnym stadium. Badania wykazały również, że jest nosicielką mutacji genowej BRCA1, która zwiększa ryzyko zachorowania na raka piersi i jajnika. W związku z tym Christina Applegate zdecydowała się na obustronną mastektomię, a później rekonstrukcję.

Aktorka pokonała chorobę i założyła rodzinę. W 2013 roku po pięciu latach związku poślubiła holenderskiego muzyka Martyna LeNoble. Dwa lata wcześniej powitali na świecie córkę Sadie Grace. By zredukować ryzyko zachorowania na nowotwór, w 2017 zdecydowała się na usunięcie jajowodów i jajników.

Zobacz również: Znana aktorka przez kilka lat żyła z błędną diagnozą! "Jak może teraz ufać lekarzom?". Myślała o pozwie!

Christina Applegate choruje przez implanty?

W 2021 roku aktorka przekazała, że zdiagnozowano u niej stwardnienie rozsiane. To przewlekła choroba choroba ośrodkowego układu nerwowego, która często doprowadza do inwalidztwa. Christina Applegate zmagała się z poważnymi objawami neurologicznymi i musiała zrezygnować z pracy.

Niedawno okazało się, że pięć lat temu postawiono błędną diagnozę. Ta wiadomość była dla niej szokiem. Nowoczesne metody badań wykluczyły SM, ale nadal nie wiadomo, co tak naprawdę dolega Applegate.

We współtworzonym przez nią podcaście "MeSsy" wyznała, że ostatnie lata były dla niej koszmarem. W ostatnim odcinku zastanawiała się nad przyczyną choroby. Szuka jej m.in. w implantach piersi.

Myślę o tym od lat. Czy to zatrucie implantami? Bo miałam mastektomię w 2008 r. i od dawna powinnam je wymienić. Przez ostatnie pięć lat czy ile tam, myślałam: a co jeśli przeciekają i mnie trują? - rozmyślała aktorka.

Czytała o tym publikacje naukowe i ma zamiar omówić ten temat z lekarzami.

Zobacz również: Zmarł ceniony amerykański aktor. Ostatnie lata życia spędził w Polsce

14

Co wiesz o "Świecie według Bundych"? Pytanie 1 z 10 Czym zajmował się Al Bundy? Pracował na kręgielni Sprzedawał buty Był sprzedawcą ubezpieczeń Następne pytanie