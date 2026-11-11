Grzegorz Markowski niespodziewanie pokazał się na koncercie Patrycji Markowskiej! Legendarny muzyk i jego córka odebrali państwowe odznaczenia

Obecnie Patrycja Markowska cieszy się statusem prawdziwej ikony na rodzimym rynku muzycznym. Jej profesjonalna droga zaczęła się dokładnie ćwierć wieku temu, kiedy to w grudniu 2001 roku na rynek trafił jej debiutancki krążek zatytułowany „Będę silna”. Od pierwszych kroków w show-biznesie piosenkarka i autorka tekstów musiała stawiać czoła nieustannym porównaniom do swojego znanego ojca, Grzegorza Markowskiego, który przez lata był charyzmatycznym frontmanem kultowej formacji Perfect.

Kolejne dwadzieścia lat aktywności scenicznej pozwoliło jednak wokalistce udowodnić niezależną wartość własnych kompozycji, co ostatecznie przyniosło Patrycji Markowskiej pozycję jednej z najbardziej cenionych polskich artystek.

Tegoroczne jesienne miesiące mijają gwieździe pod znakiem jubileuszowego tournée, uświetniającego jej 25-lecie na estradzie. Jeszcze we wrześniu widzowie TVP mogli obejrzeć specjalny występ piosenkarki, a na początku października zapis tego wydarzenia trafił do sprzedaży na płytach CD. Trasa koncertowa trwa nadal, a 10 listopada artystka zawitała do warszawskiego Studia Koncertowego Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego, gdzie doszło do dwóch niezwykle ważnych wydarzeń.

Patrycja Markowska obchodzi 25-lecie pracy artystycznej. Wyjawiła nam prawdę o swoim ukochanym i emeryturze!

Tegoroczne jesienne miesiące mijają gwieździe pod znakiem jubileuszowego tournée, uświetniającego jej 25-lecie na estradzie. Jeszcze we wrześniu widzowie TVP mogli obejrzeć specjalny występ piosenkarki, a na początku października zapis tego wydarzenia trafił do sprzedaży na płytach CD. Trasa koncertowa trwa nadal, a 10 listopada artystka zawitała do warszawskiego Studia Koncertowego Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego, gdzie doszło do dwóch niezwykle ważnych wydarzeń.

Grzegorz Markowski i Patrycja Markowska odebrali medale „Gloria Artis”

Wśród zgromadzonej publiczności nie zabrakło oczywiście ojca głównej gwiazdy wieczoru. Występ córki niespodziewanie przekształcił się w oficjalną uroczystość, podczas której legendarny wokalista został uhonorowany wysokim odznaczeniem państwowym. Marek Krawczyk, pełniący funkcję Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wręczył Grzegorzowi Markowskiemu złoty medal „Gloria Artis”. Co ciekawe, muzyk otrzymał to wyróżnienie dokładnie 11 lat po tym, jak przyznano mu srebrny odpowiednik tego medalu.

Były lider grupy Perfect nie był jednak jedynym beneficjentem ministerialnych nagród tego wieczoru. Podsekretarz Stanu w resorcie kultury docenił także 25-letni dorobek sceniczny głównej bohaterki koncertu i uhonorował Patrycję Markowską brązowym medalem „Gloria Artis”. Wokalistka odbierała to prestiżowe wyróżnienie z ogromnym i widocznym wzruszeniem.

Zobacz zdjęcia z wyjątkowych momentów na koncercie Patrycji Markowskiej: