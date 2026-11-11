Protest przed TK przed Marszem Niepodległości. Liczne siły policji, betonowe bariery i zablokowane ulice

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
PAP MediaRoom
2026-11-11 10:41

Kilkadziesiąt osób zgromadziło się w środę rano, 11 listopada, przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie. Na miejscu są liczne siły policji, betonowe bariery i radiowozy. Aleja Szucha pozostaje nieprzejezdna. Protestujący zapowiadają, że przed południem przeniosą się w okolice ronda Dmowskiego, skąd po południu wyruszy Marsz Niepodległości.

Trybunał Konstytucyjny
Autor: ART SERVICE / Super Express
  • Przed gmachem TK protestowało kilkadziesiąt osób, a do zgromadzenia dołączały kolejne grupy.
  • Aleja Szucha jest zablokowana między placem na Rozdrożu a placem Unii Lubelskiej.
  • Manifestujący zapowiadają, że dołączą do zgromadzenia przed Marszem Niepodległości.
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Kilkadziesiąt osób przed siedzibą TK

W środę rano przed Trybunałem Konstytucyjnym zebrało się kilkadziesiąt osób. Wielu uczestników miało biało-czerwone flagi. Większość słuchała rozmów prowadzonych na scenie ustawionej w miasteczku protestujących. Nie było słychać okrzyków.

Według zapowiedzi manifestujący mają przed południem przenieść się na rondo Dmowskiego. To stamtąd o godz. 14.30 ma wyruszyć Marsz Niepodległości.

Protesty pod TK
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Aleja Szucha zamknięta. Na miejscu policja i betonowe bariery

W rejonie zgromadzenia pojawiło się kilkanaście radiowozów i liczni policjanci. Samą bramę Trybunału zabezpieczała niewielka grupa funkcjonariuszy.

Dojazd do alei Szucha jest zablokowany z obu stron – zarówno od placu na Rozdrożu, jak i od placu Unii Lubelskiej. Ustawiono tam betonowe bariery, radiowozy policji i straży miejskiej. Na jezdni przed gmachem TK stoi również namiot z symboliką Ruchu Obrony Granic.

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Spór o Trybunał Konstytucyjny zaostrzył protest

Napięcie wokół Trybunału wzrosło po wydarzeniach z 30 października. Przedstawiciele grupy wybranej w tej kadencji Sejmu na sędziów TK poinformowali wówczas, że sędzia Korwin-Piotrowska, jako najstarsza stażem, została kierującą Trybunałem. Wydała również zarządzenie o przerwie w czynnościach prezesa TK Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego.

W odpowiedzi Święczkowski oświadczył, że jako prezes Trybunału pozostaje jedynym administratorem budynku. Przed gmachem nasilił się protest, a na miejscu zaczęli pojawiać się politycy związani m.in. z PiS i Konfederacją.

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