Nagły zwrot ws. Marszu Niepodległości. Jest oficjalne stanowisko rządu

Piotr Lis
Piotr Lis
2026-11-08 18:30

Koniec spekulacji w sprawie Marszu Niepodległości. Premier Donald Tusk oficjalnie potwierdził, że wydarzenie w Warszawie się odbędzie, dementując doniesienia o jego odwołaniu po tragedii w Krakowie. Decyzja jest ostateczna, ale szef rządu wystosował mocny apel do uczestników i organizatorów. Chodzi o bezpieczeństwo.

Blok mieszkalny w nocy. Na wstawce premier Donald Tusk. O decyzji ws. Marszu Niepodległości przeczytasz na SE.
Autor: SE Art Service/Bartosz Manicz Eska

Premier ucina spekulacje: „To dezinformacja”

Po tragicznych wydarzeniach w Krakowie w mediach zawrzało od domysłów na temat możliwego odwołania warszawskiego Marszu Niepodległości. Głos w tej sprawie w niedzielę (8 listopada) zabrał premier Donald Tusk.

Nikt nie zamierza zakazać marszu Niepodległości. Spekulacje w tej sprawie to zwykła dezinformacja − napisał szef rządu na portalu X.

Tym samym dał zielone światło dla organizacji jednego z największych corocznych zgromadzeń w Polsce.

Apel o odpowiedzialność. Bezpieczeństwo ponad podziałami

Zgoda na marsz nie oznacza jednak braku refleksji nad tragicznym wydarzeniem. Premier postawił sprawę jasno, apelując o godne i spokojne uczczenie Święta Niepodległości. Zwrócił się bezpośrednio do uczestników z prośbą o powstrzymanie się od agresji i okazanie szacunku policjantom, którzy będą zabezpieczać trasę przemarszu.

Donald Tusk poprosił również o zaniechanie organizacji kontrmanifestacji. Jego zdaniem mogłyby one niepotrzebnie utrudnić służbom utrzymanie porządku i stworzyć dodatkowe zagrożenie na ulicach Warszawy.

W tej smutnej chwili liczę na Waszą odpowiedzialność i głęboką refleksję − podsumował premier, nawiązując do atmosfery żałoby po zamachu.

Apel premiera jest bezpośrednią reakcją na sobotni zamach, który wstrząsnął całą Polską. Po godzinie 15 na Rynku Głównym w Krakowie 24-letni napastnik zaczął strzelać do przypadkowych osób. W wyniku ataku zginęło sześć osób, a szesnaście zostało rannych, w tym dwóch policjantów.

Sprawca jest również podejrzewany o zamordowanie trzech członków swojej rodziny. W związku z tragedią w Krakowie ogłoszono żałobę miejską do 11 listopada, a w całej Polsce obowiązywała dwudniowa żałoba narodowa.

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Donald Tusk
MARSZ NIEPODLEGŁOŚCI

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