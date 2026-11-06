Drogowcy ruszą na kilkanaście głównych ulic w stolicy, by wyeliminować zagrożenie dla samochodów

Gdzie i kiedy pojawią się drogowcy

Działania podzielono na kilka etapów, zaczynając od prawobrzeżnej części miasta. Prace ruszyły w Al. Zielenieckiej na odcinku od Ronda Waszyngtona do ul. Targowej. Następnie ekipy przeniosą się na Saską Kępę, gdzie w dniach od 8 do 10 listopada naprawianych będzie 9 włazów na ul. Paryskiej.

Od 11 listopada roboty obejmą lewy brzeg Wisły. Naprawy zostaną przeprowadzona w następujących lokalizacjach:

Al. Rzeczypospolitej w Wilanowie : odcinek od al. Wilanowskiej do ul. Klimczaka (7 wpustów),

: odcinek od al. Wilanowskiej do ul. Klimczaka (7 wpustów), Rejon Al. KEN na Ursynowie : okolice ul. Beli Bartóka oraz stacji metra (13 i 14 listopada),

: okolice ul. Beli Bartóka oraz stacji metra (13 i 14 listopada), Kolejne ulice od 14 listopada: roboty zaplanowano m.in. na ul. Górczewskiej, Okopowej, Powstańców Śląskich, Alei Prymasa Tysiąclecia, Pułkowej, Wolskiej, Kleszczowej, Kaliskiego, Chabrowej, Krępowieckiego i Olbrachta.

Roboty poza godzinami szczytu

Naprawy będą prowadzone w sposób maksymalnie ograniczający utrudnienia w ruchu drogowym. Nowoczesna technologia pozwala na znaczne skrócenie czasu trwania robót. Zaplanowano je poza godzinami największego natężenia ruchu: między 9:00 a 15:00, w godzinach 18:00-22:00 lub w trybie nocnym. Wszystkie remontowane odcinki pozostaną przejezdne dla samochodów.

Tysiące obiektów pod stałą kontrolą

Nawierzchnia wokół studzienek niszczeje w wyniku zmiennych temperatur oraz ciągłego nacisku przejeżdżających aut. W całej Warszawie znajdują się dziesiątki tysięcy włazów. Część z nich znajduje się pod opieką Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, część należy do dzielnic lub firm prywatnych. Zarząd Dróg Miejskich deklaruje, że obiekty znajdujące się w jego gestii są systematycznie kontrolowane i w razie potrzeby kierowane do naprawy.