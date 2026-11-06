Piękna pogoda na weekend! Dobre wieści od IMGW

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2026-11-06 15:06

To będzie piękny weekend w Polsce! Prognozy IMGW na sobotę i niedzielę, 7 i 8 listopada, zapowiadają prawdziwą złotą polską jesień. W wielu regionach niebo będzie bezchmurne, a deszcz praktycznie nie wystąpi. Temperatury nie będą wysokie, ale przy dużej ilości słońca pogoda zachęci do spacerów. Trzeba tylko uważać na poranne mgły, które miejscami mogą być bardzo gęste. Gdzie będzie najładniej?

Złota polska jesień nie potrwa długo. Nadciąga gwałtowne ochłodzenie
Autor: Pixabay.com

Pogoda na sobotę, 7 listopada. Dużo słońca w całej Polsce

Według prognoz IMGW sobota, 7 listopada będzie pogodnym dniem w większości kraju. Polska pozostanie pod wpływem wyżu, który zapewni nam dużo słońca i niewiele opadów.

Najładniejsza pogoda zapowiada się na zachodzie i południu. W województwach dolnośląskim, opolskim, śląskim, wielkopolskim, lubuskim i kujawsko-pomorskim zachmurzenie będzie małe. Podobnie w Małopolsce, na Podkarpaciu i w województwie świętokrzyskim, gdzie miejscami niebo będzie zupełnie bezchmurne.

Nieco więcej chmur pojawi się na Mazowszu, Lubelszczyźnie i w województwie łódzkim, ale również tam możliwe są rozpogodzenia. Na północnym wschodzie lokalnie może słabo popadać.

Temperatura wyniesie przeważnie od 4 do 8 stopni. W Gdańsku termometry pokażą 9 stopni, w Warszawie, Krakowie i Katowicach 6, a w Zakopanem 4 stopnie.

Pogoda na niedzielę, 8 listopada. Jeszcze piękniej, miejscami nawet 10 stopni

Niedziela zapowiada się równie dobrze, a na południu będzie nawet cieplej niż w sobotę. Według IMGW w większości kraju niebo będzie bezchmurne lub pojawi się tylko niewiele chmur.

Najcieplej będzie na południowym zachodzie. W Opolu temperatura wzrośnie do 10 stopni, we Wrocławiu do 9, a w Katowicach do 8 stopni. W Zakopanem termometry pokażą nawet 9 stopni. W Warszawie będzie 6 stopni, w Krakowie 7, a w Gdańsku 6 stopni.

Jedynym poważniejszym problemem podczas weekendu mogą być poranne mgły. W niedzielę miejscami ograniczą widzialność nawet do 100 metrów. Na zachodzie i południowym zachodzie możliwe będą także mgły marznące, powodujące śliskość dróg.

Po ich ustąpieniu w wielu regionach będzie można cieszyć się piękną, słoneczną pogodą. To doskonała okazja, by wybrać się na jesienny spacer.

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