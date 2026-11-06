Piękna pogoda na weekend! Dobre wieści od IMGW

Pogoda na sobotę, 7 listopada. Dużo słońca w całej Polsce

Według prognoz IMGW sobota, 7 listopada będzie pogodnym dniem w większości kraju. Polska pozostanie pod wpływem wyżu, który zapewni nam dużo słońca i niewiele opadów.

Najładniejsza pogoda zapowiada się na zachodzie i południu. W województwach dolnośląskim, opolskim, śląskim, wielkopolskim, lubuskim i kujawsko-pomorskim zachmurzenie będzie małe. Podobnie w Małopolsce, na Podkarpaciu i w województwie świętokrzyskim, gdzie miejscami niebo będzie zupełnie bezchmurne.

Nieco więcej chmur pojawi się na Mazowszu, Lubelszczyźnie i w województwie łódzkim, ale również tam możliwe są rozpogodzenia. Na północnym wschodzie lokalnie może słabo popadać.

Temperatura wyniesie przeważnie od 4 do 8 stopni. W Gdańsku termometry pokażą 9 stopni, w Warszawie, Krakowie i Katowicach 6, a w Zakopanem 4 stopnie.

Pogoda na niedzielę, 8 listopada. Jeszcze piękniej, miejscami nawet 10 stopni

Niedziela zapowiada się równie dobrze, a na południu będzie nawet cieplej niż w sobotę. Według IMGW w większości kraju niebo będzie bezchmurne lub pojawi się tylko niewiele chmur.

Najcieplej będzie na południowym zachodzie. W Opolu temperatura wzrośnie do 10 stopni, we Wrocławiu do 9, a w Katowicach do 8 stopni. W Zakopanem termometry pokażą nawet 9 stopni. W Warszawie będzie 6 stopni, w Krakowie 7, a w Gdańsku 6 stopni.

Jedynym poważniejszym problemem podczas weekendu mogą być poranne mgły. W niedzielę miejscami ograniczą widzialność nawet do 100 metrów. Na zachodzie i południowym zachodzie możliwe będą także mgły marznące, powodujące śliskość dróg.

Po ich ustąpieniu w wielu regionach będzie można cieszyć się piękną, słoneczną pogodą. To doskonała okazja, by wybrać się na jesienny spacer.

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