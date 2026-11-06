Autobus pełen uczniów uderzył w drzewo. Są ofiary śmiertelne

Najpierw prefektura poinformowała, że w wypadku zginęły dwie osoby niepełnoletnie. Później prokuratura w Bourg-en-Bresse wyjaśniła, że ofiary śmiertelne to jedna osoba niepełnoletnia i jedna młoda osoba pełnoletnia.

Do wypadku doszło około godz. 7 rano. Autobus zjechał z drogi i wjechał w rów, uderzając w drzewo. Z pierwszych doniesień wynikało, że był to autobus szkolny, później telewizja BFMTV podała, że autobus zapewniał połączenie między różnymi miejscowościami i dojeżdżali nim uczniowie. Wśród ponad 40 pasażerów znajdowało się 15 osób niepełnoletnich.

Dokładne okoliczności wypadku nie są znane. Mer Lent, Yves Christine powiedział, że nie jest jasne, dlaczego autobus zjechał z szosy do rowu i że do dramatycznego przebiegu wypadku przyczyniło się zderzenie z drzewem. Mer Bourg-en-Bresse, Jean-Francois Debat poinformował ze swej strony, że ucierpiał cały lewy bok pojazdu.

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Kierowca autobusu jest w szpitalu. Nie mógł być na razie przesłuchany - podała prokuratura w Bourg-en-Bresse.

Na miejsce wypadku udaje się minister transportu Francji Philippe Tabarot.

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