Bob Dylan u papieża. Prywatna audiencja w Watykanie przed koncertem w Rzymie

Spotkanie w Pałacu Apostolskim

O prywatnej audiencji poinformował portal Vatican News. Opublikowano również fotografię ze spotkania, na której widać moment uścisku dłoni papieża Leona XIV i Boba Dylana.

85-letni artysta pojawił się w Watykanie w charakterystycznym dla siebie stylu. Na zdjęciu został uwieczniony ubrany w czarną bluzę z kapturem założonym na głowę. Szczegóły rozmowy nie zostały ujawnione.

Papież cytował słowa Dylana

Spotkanie nabiera dodatkowego znaczenia w kontekście wcześniejszych wypowiedzi papieża. Leon XIV cytował bowiem słowa Boba Dylana we wstępie do książki watykańskiego wydawnictwa LEV poświęconej pokojowi.

Papież przywołał fragment antywojennej piosenki „Go Away You Bomb” z 1963 roku, wymierzonej w broń nuklearną. W tekście utworu Dylan pisał o zagrożeniach związanych z arsenałem jądrowym i odpowiedzialności człowieka za jego istnienie.

Nobel i koncert w Wiecznym Mieście

Bob Dylan pozostaje jedną z najważniejszych postaci współczesnej kultury. W 2016 roku został laureatem Literackiej Nagrody Nobla za twórczość, która wywarła ogromny wpływ na muzykę i literaturę.

Już w czwartek artysta wystąpi w Rzymie w ramach swojej europejskiej trasy koncertowej. Koncerty Dylana od lat mają wyjątkowy charakter. Muzyk konsekwentnie zabrania publiczności filmowania występów telefonami komórkowymi, stawiając na bezpośredni kontakt z muzyką.

Występował także przed Janem Pawłem II

To nie pierwszy raz, gdy drogi Boba Dylana i Kościoła katolickiego się przecinają. W 1997 roku podczas Krajowego Kongresu Eucharystycznego w Bolonii artysta wystąpił przed papieżem Janem Pawłem II oraz około 300 tysiącami młodych uczestników wydarzenia.

Tamten koncert przeszedł do historii jako jedno z najbardziej nieoczywistych spotkań świata rocka i Kościoła. Blisko trzy dekady później Dylan ponownie znalazł się w centrum watykańskich wydarzeń, tym razem jako gość papieża Leona XIV.

4

Quiz: historia papieży. Sprawdź swoją wiedzę! Pytanie 1 z 12 Który papież zrzekł się urzędu w 2013 roku? Benedykt XVI Jan Paweł I Paweł VI Jan Paweł II Następne pytanie