Papież Leon XIV w Madrycie. Tłumy na mszy na Plaza de Cibeles i wielka procesja Bożego Ciała

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
PAP
PAP
2026-06-07 10:07

Setki tysięcy wiernych, symboliczne miejsce stolicy i intensywny program drugiego dnia wizyty. Papież Leon XIV w niedzielny poranek odprawił mszę świętą na madryckim Plaza de Cibeles, po której przewodniczył uroczystej procesji z okazji Bożego Ciała. To kulminacyjny punkt jego pobytu w Hiszpanii, który potrwa do 12 czerwca.

Msza na Plaza de Cibeles

Plaza de Cibeles to jedno z najbardziej rozpoznawalnych miejsc Madrytu. W centrum placu stoi słynna Fuente de Cibeles z 1782 roku – monumentalna fontanna z posągiem bogini Kybele autorstwa Ventury Rodrígueza. Wokół niej wznoszą się historyczne budynki, m.in. Palacio de Buenavista z 1777 roku, dziś siedziba wojska, oraz Palacio de Comunicaciones, pełniący funkcję ratusza.

To właśnie tutaj o godzinie 10 Leon XIV odprawił mszę świętą, gromadząc tłumy wiernych. Według hiszpańskich służb mogło pojawić się nawet kilkaset tysięcy osób.

Procesja Bożego Ciała

Po zakończonej liturgii papież poprowadził procesję z okazji uroczystości Bożego Ciała. Wydarzenie miało wyjątkowy charakter – to pierwsza taka procesja z udziałem Leona XIV w Hiszpanii. Wierni wypełnili ulice centrum Madrytu, a atmosfera była podniosła i pełna emocji.

W sobotnim czuwaniu modlitewnym z papieżem uczestniczyło aż 600 tysięcy młodych osób, co pokazuje ogromne zainteresowanie wizytą.

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Spotkanie z augustianami

Popołudnie Leon XIV spędził w gronie swoich współbraci zakonnych – augustianów. To dla papieża szczególna wspólnota, z którą jest związany od początku swojej drogi duchowej.

Wydarzenie w Movistar Arena

O godzinie 18 papież wziął udział w dużym spotkaniu pod hasłem „Tkać sieci ze światem kultury, sztuki, gospodarki i sportu”. Odbyło się ono w nowoczesnej Movistar Arena w dzielnicy Salamanca – obiekcie na 17 tysięcy miejsc, odbudowanym po pożarze i otwartym w 2005 roku.

W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele różnych środowisk, a papież mówił o potrzebie dialogu i współpracy między światem wiary a kulturą i gospodarką.

Kolacja u kardynała Cobo Cano

Wieczorem Leon XIV został podjęty na kolacji przez arcybiskupa Madrytu, kardynała José Cobo Cano, w jego rezydencji. To tradycyjny element papieskich wizyt, podczas którego omawiane są kwestie duszpasterskie i społeczne.

Dalsza trasa pielgrzymki

W Madrycie papież pozostanie do wtorku rano. Następnie uda się do Barcelony, a później na Wyspy Kanaryjskie. Cała wizyta w Hiszpanii potrwa do 12 czerwca.

Papież Leon XIV z pielgrzymką w Hiszpanii
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