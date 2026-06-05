Coraz dłuższe urlopy odciągają od Boga, a kościoły będą płonąć? Abp Depo nie gryzł się w język

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„Od tego się zaczyna…”
W homilii wygłoszonej w archikatedrze częstochowskiej abp Depo mówił o narastającej – jego zdaniem – presji wobec ludzi wierzących.
– Dziś zauważa się tendencję do spychania ludzi wierzących na margines życia społecznego, ośmiesza się, wyszydza i niszczy to, co dla nich stanowi największą świętość – podkreślił.
Jako przykład podał spalenie Krzyża Papieskiego w Warszawie w Wielki Piątek.
– To nie była tylko drewniana konstrukcja, lecz świadek obecności Jana Pawła II pośród nas. Od tego się zaczyna, a później, tak jak w Europie, będzie się podpalać kościoły. Albo zamieniać je na kawiarnie i restauracje – ostrzegł hierarcha.
„Coraz dłuższe urlopy odciągają od Boga”
Metropolita uderzył również w styl życia współczesnych Polaków. Jego zdaniem laicyzacja postępuje, bo społeczeństwu „zaoferowano technologiczne atrakcje” – telewizję, streaming, Internet.
– Nawet coraz dłuższe urlopy odciągają od Boga, bo nie ma podczas nich czasu na pójście do kościoła – mówił.
W tym kontekście wspomniał także o sztucznej inteligencji:
– Rozumiemy, że sztuczna inteligencja jest dla nas jakimś dobrem, ale nie może stać się bogiem, który kreuje nie tylko nas, ale cały otaczający świat według jakiegoś szyfru – stwierdził przy jednej ze stacji procesji.
Spór o ochronę życia
W kazaniu pojawił się również wątek aborcji i tzw. Deklaracji Wiary.
– Zakaz aborcji nazywany jest brakiem litości wobec matki. Przeciwnicy sumienia stoją na stanowisku, że trzeba pozbawić pracy tych lekarzy, którzy podpisali na Jasnej Górze Deklarację Wiary – mówił abp Depo.
Przypomniał, że dokument powstał w 2014 r. z inicjatywy Wandy Półtawskiej i stał się wotum wdzięczności za kanonizację Jana Pawła II.
„Czas próby trwa”
Metropolita nawiązał do słów papieża Jana Pawła II ze Skoczowa z 1995 r.
– Te słowa są dla nas aktualną przestrogą i wezwaniem do czujności, aby sumienia Polaków nie ulegały demoralizacji – podkreślił.
Procesja przez Aleje
Centralna częstochowska procesja Bożego Ciała – jak co roku – przeszła Aleją Najświętszej Maryi Panny, prowadzącą na Jasną Górę. To tą samą trasą wchodzą piesze pielgrzymki zmierzające do sanktuarium paulinów.