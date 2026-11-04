Betonowe prefabrykaty zabiły Polaka. Tragedia na budowie tunelu w Alpach

Betonowe elementy przygniotły 48-letniego Polaka

Do wypadku doszło w poniedziałek, 2 listopada, na placu budowy tunelu bazowego Brennera (BBT) w okolicach Steinach am Brenner w Tyrolu. Jak podał austriacki nadawca publiczny ORF, poza samym tunelem z nieustalonych dotąd przyczyn przewrócił się stos prefabrykowanych elementów betonowych, który przygniótł 48-letniego pracownika z Polski.

Według informacji policji koledzy poszkodowanego natychmiast ruszyli na pomoc. Za pomocą wózka widłowego unieśli ciężkie elementy i uwolnili mężczyznę spod gruzu. Ranny został przetransportowany do kliniki w Innsbrucku, jednak lekarzom nie udało się uratować jego życia. Polak zmarł wskutek odniesionych obrażeń.

„Ten wypadek nie powinien się wydarzyć”

Sprawą zajmuje się obecnie tyrolska inspekcja pracy. Cytowany przez ORF Robert Christanell, szef działu technicznej ochrony pracy, podkreślił, że skala i ciężar wypadków na tej budowie zwracają uwagę służb.

Ten wypadek właściwie nie powinien się wydarzyć - ocenił Christanell, zapowiadając szczegółowe dochodzenie. Jak zaznaczył, na ogromnym placu budowy pracują liczne firmy i tysiące osób, dlatego konieczna jest dokładna analiza przyczyn tragedii.

To już szósty śmiertelny wypadek

Austriacki dziennik „Der Standard” przypomina, że podczas budowy tunelu bazowego Brennera doszło już do wielu poważnych zdarzeń. Po śmierci Polaka liczba ofiar śmiertelnych związanych z realizacją projektu wzrosła do sześciu.

Spółka BBT SE, odpowiedzialna za inwestycję, przekazała mediom wyrazy współczucia rodzinie i współpracownikom zmarłego.

Śmierć człowieka podczas wykonywania pracy jest ciężkim ciosem, który głęboko nas porusza. Nasze myśli są z rodziną, przyjaciółmi i współpracownikami zmarłego - oświadczyli przedstawiciele spółki.

Związki zawodowe alarmują

Po kolejnej tragedii głos zabrały również związki zawodowe po południowej stronie Alp. Jak informował południowotyrolski ORF, przedstawiciele branży budowlanej zwrócili uwagę na warunki pracy na wielkiej budowie. Marco Nardini z organizacji GBH/FILLEA stwierdził, że jedną z przyczyn wypadków mogą być bardzo długie, nawet 12-godzinne zmiany robocze. Zaapelował o wprowadzenie standardowych, ośmiogodzinnych zmian i jednolitych zasad bezpieczeństwa na wszystkich odcinkach inwestycji.

Gigantyczna inwestycja pod Alpami

Tunel bazowy Brennera to jeden z największych projektów infrastrukturalnych realizowanych obecnie w Europie. Po ukończeniu ma połączyć Austrię i Włochy pod Alpami oraz usprawnić transport kolejowy na osi północ-południe. W ostatnich latach budowie towarzyszyły jednak liczne groźne zdarzenia.

Jak podał ORF, jeszcze kilka dni przed śmiercią Polaka na włoskiej stronie budowy ciężko ranny został inny pracownik, gdy prowadzony przez niego samochód dostawczy uderzył w stojący pojazd dźwigowy. Z kolei we wrześniu na placu budowy robotnik został potrącony przez pociąg transportowy.

Śledztwo w sprawie ostatniej tragedii trwa. Na razie nie wiadomo, dlaczego stos betonowych elementów przewrócił się i runął na polskiego pracownika.

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