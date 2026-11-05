Ojciec zrzucił dwoje dzieci z parkingu i sam skoczył. Lekarz sądowy ujawnia szczegóły

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Patrick Lynch zrzucił dzieci z parkingu w Pensylwanii. Nie żyją trzy osoby
Wstrząsające wydarzenia rozegrały się we wtorek, 3 listopada, w miejscowości Mt. Lebanon na przedmieściach Pittsburgha w stanie Pensylwania. Jak podaje „New York Post”, pod pięciopiętrowym parkingiem na chodniku znaleziono 42-letniego Patricka Lyncha oraz jego dzieci, ośmioletniego Jamesa i sześcioletnią Caroline. Nie dawali oznak życia.
Na miejsce natychmiast przyjechali ratownicy. O godzinie 16.35 stwierdzono zgon chłopca, a zaledwie minutę później jego młodszej siostry. W środę biuro lekarza sądowego poinformowało, że przyczyną śmierci obojga dzieci były liczne obrażenia odniesione podczas upadku z wysokości. Ich śmierć oficjalnie uznano za zabójstwo.
Według wstępnych ustaleń policji ojciec miał najpierw zrzucić syna i córkę z parkingu, a następnie sam skoczyć. Śledczy podejrzewają zabójstwo połączone z samobójstwem. Motywy działania mężczyzny pozostają nieznane.
Szef miejscowej policji Jason Haberman zaznaczył, że funkcjonariusze nie traktują tej sprawy jako nieszczęśliwego wypadku.
Ciężka choroba 6-letniej Caroline. Anna Lynch straciła męża i dwoje dzieci
Jak informuje „New York Post”, Caroline od najmłodszych lat miała poważne problemy ze zdrowiem. Dziewczynka cierpiała na rzadką chorobę genetyczną, zespół Williamsa, a także schorzenia serca i płuc. Jej matka, Anna Lynch, opowiadała wcześniej publicznie o codziennej opiece nad chorą córką.
Teraz kobieta musi zmierzyć się ze śmiercią całej najbliższej rodziny. Przyjaciele i krewni uruchomili internetową zbiórkę, która ma pomóc w sfinansowaniu pogrzebów.
– Żadna matka nie powinna nigdy doświadczać takiego bólu. Zwłaszcza Anna, która poświęciła swoje życie rodzinie i lokalnej społeczności – napisano w opisie zbiórki.
Do środowego popołudnia zebrano niemal 70 tysięcy dolarów z planowanych 110 tysięcy.
Policja wciąż bada okoliczności tragedii i próbuje ustalić, dlaczego 42-latek miał dopuścić się tak strasznego czynu.
Numery telefonów zaufania. Gdzie szukać pomocy w kryzysie?
W trudnych chwilach można skorzystać z telefonów zaufania. Warto zapisać numery, pod którymi dyżurują specjaliści.
• 116 123 to darmowy telefon zaufania przeznaczony dla osób dorosłych przeżywających kryzys emocjonalny, który działa codziennie od godziny 14 do 22.
• 116 111 to bezpłatna i całodobowa linia wsparcia dla dzieci oraz młodzieży, funkcjonująca przez wszystkie dni tygodnia.
• 800 121 212 to darmowy telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka dedykowany najmłodszym i nastolatkom, dostępny przez całą dobę, siedem dni w tygodniu.
• 800 108 108 to bezpłatna infolinia niosąca pomoc osobom pogrążonym w żałobie, na którą można dzwonić w dni robocze między godziną 14 a 20.
• 800 111 123 to darmowy numer w ramach inicjatywy Tumbo Pomaga, oferujący wsparcie dzieciom i młodzieży po stracie bliskich od poniedziałku do piątku w godzinach 12-18.
• 22 635 09 54 to linia zaufania skierowana do seniorów, działająca w poniedziałki, środy oraz czwartki od godziny 17 do 20.
• 800 120 002 to całodobowa Niebieska Linia, pod którą pomoc otrzymają osoby dotknięte przemocą.