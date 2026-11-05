Seria alarmów bombowych w samolotach! Jest mowa o locie do Warszawy

Seria alarmów bombowych w samolotach! Jeden leciał do Warszawy. Awaryjne lądowania w całej Europie

Niepokojąca seria alarmów bombowych w Europie. W czwartek, 5 listopada media informowały o kolejnych samolotach pasażerskich, które musiały zmieniać trasę z powodu zgłoszeń o bombach na pokładzie. Jeden z takich przypadków dotyczył lotu do Polski.

Jak podał portal Milano Today, samolot linii Wizz Air wystartował z lotniska Malpensa w Mediolanie i miał wylądować w Warszawie. Podczas podróży pojawiła się jednak informacja o możliwym ładunku wybuchowym. Piloci skierowali maszynę do Wiednia, gdzie przeprowadzono kontrolę.

Saperzy sprawdzili samolot, ale nie znaleźli żadnych materiałów wybuchowych. Alarm okazał się fałszywy. Wizz Air zapewnił, że załoga działała zgodnie z procedurami bezpieczeństwa.

Alarmy bombowe w całej Europie. Samoloty zmieniają trasy

Do podobnej sytuacji doszło w Belgii. Jak poinformował dziennik „Le Soir”, samolot PLL LOT wylądował na lotnisku Zaventem w Brukseli z powodu podejrzanego zgłoszenia.

Z kolei maszyna linii Finnair lecąca z Helsinek do Rzymu lądowała we Włoszech w eskorcie wojskowych samolotów. Jak podała agencja ANSA, powodem była informacja o możliwej bombie na pokładzie.

We Francji interweniowały służby po alarmie dotyczącym Airbusa A320 lecącego z Dublina do Rzymu. Samolot ze 151 pasażerami i sześcioma członkami załogi skierowano do bazy wojskowej Evreux.

Bułgarskie media poinformowały natomiast o trzech samolotach, które musiały awaryjnie lądować w Sofii.

Alarm bombowy także na Lotnisku Chopina

Również w Warszawie służby otrzymały zgłoszenie o potencjalnie niebezpiecznym przedmiocie na pokładzie samolotu LOT lecącego do Paryża.

– Działania służb na Lotnisku Chopina zostały zakończone, nie wykryto żadnego zagrożenia. Lotnisko funkcjonuje normalnie, bez zakłóceń – przekazał PAP rzecznik PPL Piotr Rudzki.

To kolejna seria takich zdarzeń. We wtorek alarmy dotyczyły między innymi samolotów lecących do Warszawy z Kopenhagi i Londynu. Wszystkie zgłoszone tego dnia zagrożenia okazały się fałszywe.

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Bomb alert diverts Airbus A320 plane flying from Dublin to Rome, French PM says https://t.co/Gza34mV25T— Reuters (@Reuters) November 5, 2026